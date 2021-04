Libya’ya desteğimiz sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki lider, başta Doğu Akdeniz olmak üzere birçok kritik konuyu ele aldı. Dünya kamuoyu tarafından da büyük ilgiyle takip edilen görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Dibeybe, ortak basın toplantısı düzenledi. Akdeniz'de imzalanan anlaşmanın, iki ülkenin milli menfaati ve istikbalini güvence altına alacağını belirten Başkan Erdoğan şu önemli mesajları verdi:Milli Birlik Hükümeti Başbakanı ve mümtaz bakanlarını Ankara'da misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Görüşmemizde, dayanışmamızı ve işbirliğimizi daha ileriye taşıma arzumuzu teyit ettik. İki dost kardeş millet olarak bekalarımız ve ay yıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. Gazi Mustafa Kemal'in, Enver Bey'in, nice kahramanlarımızın kutlu mücadeleleri sonucunda bugünlere gelebildik.Türkiye, tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Trablus'a yönelik saldırıların ciddi boyuta ulaştığı dönemde Libyalı kardeşlerimizin yardımına koştuk. Libya'nın uluslararası çağrısına bir tek Türkiye koşmuştur. Darbecilerin işlediği suçlar tek tek ortaya çıktı. Toplu mezarlar, işgal döneminin canlı şahitleridir. Darbecilerin yanında saf tutanlar, bu katliamlara ortak olmuşlardır. Libya'ya verdiğimiz destek, Trablus'un düşmesini önlemiş ve ateşkesi sağlamıştır. Tüm bu çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kurulabilmiştir. Kurumların ve silahlı kuvvetlerin birleştirilmesi zaruridir. Libyalı kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşaması için kamu hizmetleri geliştirilmelidir.Gayri meşru aktörlere arka çıkararak, Libya'da çıkar elde etme hedeflerinin artık bitmesini istiyoruz. Bugün bu husustaki kararlılığımızı tekrar teyit ettik. Görüşmelerimizde başta yatırımlar olmak üzere, ikili ticaret ve ekonomimizi güçlendirecek adımlar üzerinde durduk. Türkiye, sağlam kurumsal yapısı ve güçlü özel sektörüyle Libya'nın altyapı ve üstyapısına her türlü desteği verecektir. Koronavirüs belasının yaygın şekilde devam ettiği sürede yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki konsolosluğumuzu, şartlar olgunlaştığında yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bu amaçla Trablus'taki bir salgın hastanesini işleteceğiz.LİBYA Milli Birlik Başbakanı Dibeybe de yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Toplantımız iki kardeş arasında son derece önemliydi. Libya'nın güvenliği, istikrarı, egemenliği, toprak bütünlüğü konularına vurgu yaptık. Özellikle Türkiye ile gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içindeyiz. Bizler her türlü terör eylemlerine karşı mücadelemizi sürdürecek, yasa dışı göç yönünde çabalarımızı artıracağız. Libya yeniden yapılanma konusunda birçok proje yapacaktır. Türk şirketlerinin bu projeler için gelmesini bekliyoruz. "BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Dibeybe ile yaptığı ortak basın toplantısında konuşmasına "Tüm İslam âleminin ramazan ayını tebrik ederek" başladı, "Rabbimden Libya'yı ve Libyalı kardeşlerimizi bir an önce hasretini çektikleri barış iklimine kavuşturmasını niyaz ediyorum" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından ramazan mesajı yayınladı. Emine Erdoğan, "Ramazan-ı şerif, İslam âlemine mübarek olsun. Allah, hepimize Kuran-ı Kerim'in hakikatine mazhar olmayı nasip etsin" ifadesini kullandı.BAŞKAN Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Bu kapsamda, "Libya'da Elektrik Santrali Yapımına İlişkin Protokol", "Libya'da 3 adet Elektrik Santrali İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Trablus Havalimanı Yeni Uluslararası Terminal İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Trablus'ta Yeni Bir Alışveriş Merkezi İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar Muhammed El-Lafi tarafından imzalandı. Törende ayrıca, Başkan Erdoğan ile Başbakan Dibeybe, iki ülke arasındaki "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı Ortak Bildirisi"ni imzaladı. Bildiride Libya'nın tüm sathında egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafazasının önemi teyit edildi. Başkan Erdoğan, Dibeybe onuruna akşam yemeği de verdi.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün duyurulan resmi programında olmamasına rağmen sürpriz bir etkinliğe katıldı. Beştepe'deki Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan'ın sohbetinden kareler, sosyal medyadan servis edildi. Görüntüler vatandaşlar tarafından binlerce kez retweet edildi. Başkan Erdoğan için 'Milletin Adamı, yoğun programına rağmen milletiyle buluşmayı hiçbir zaman ihmal etmiyor" şeklinde yorumlar yapıldı.LİBYA Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ve beraberindekiler Külliye'deki tören öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Dibeybe, mozoleye çelenk koydu, Anıtkabir özel defterini de imzaladı.