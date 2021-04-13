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Giriş Tarihi: 13.4.2021 20:03

Otobüs kuyruğu gitti yerine pide kuyruğu geldi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Otobüs kuyruğu gitti yerine pide kuyruğu geldi

’da akşam saatlerinde otobüs ve metrobüs duraklarında görülmeye alışılmış yolcu kuyrukları, ayının gelişiyle birlikte yerini pide kuyruklarına bıraktı. İftar saatinin yaklaşmasıyla birçok vatandaş pide alabilmek için fırınlara akın etti. Vatandaşların aralarındaki sosyal mesafeye özen göstermesiyle pide kuyruklarının uzunluğu 50 metreyi buldu.

İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Ramazan ayının gelişi ile bugün milyonlarca insan yılın ilk orunucu açabilmek için iftar vaktini bekliyor. Vatandaşlar bu dönemde de Ramazan ayının olmazsa olmazı pide için fırınlara akın etti. Hal böyle olunca megakentte akşam saatlerinde görülmeye alışılmış olan otobüs kuyrukları gitti, yerine pide kuyrukları geldi.

SOSYAL MESAFE KUYRUKLARI UZATTI

Vatandaşlar her Ramazan ayında olduğu gibi bu dönemde de pide alabilmek için fırınların önünde kuyruğa girdi. Vatandaşlar pandemi sebebiyle aralarındaki sosyal mesafeye dikkat edince pide kuyrukları da oldukça uzun bir hale geldi. Birçok fırının önünde yaklaşık 50 metreyi bulan pide kuyrukları oluştu.

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Otobüs kuyruğu gitti yerine pide kuyruğu geldi
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