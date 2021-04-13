Otobüs kuyruğu gitti yerine pide kuyruğu geldi

İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Ramazan ayının gelişi ile bugün milyonlarca insan yılın ilk orunucu açabilmek için iftar vaktini bekliyor. Vatandaşlar bu dönemde de Ramazan ayının olmazsa olmazı pide için fırınlara akın etti. Hal böyle olunca megakentte akşam saatlerinde görülmeye alışılmış olan otobüs kuyrukları gitti, yerine pide kuyrukları geldi.

SOSYAL MESAFE KUYRUKLARI UZATTI



Vatandaşlar her Ramazan ayında olduğu gibi bu dönemde de pide alabilmek için fırınların önünde kuyruğa girdi. Vatandaşlar pandemi sebebiyle aralarındaki sosyal mesafeye dikkat edince pide kuyrukları da oldukça uzun bir hale geldi. Birçok fırının önünde yaklaşık 50 metreyi bulan pide kuyrukları oluştu.