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Giriş Tarihi: 13.4.2021 11:36 Son Güncelleme: 13.4.2021 12:03

| Kendisini muayene etmeyen doktorla tartışmıştı! O savcı için inceleme başlatıldı

AA
Son dakika haberi | Kendisini muayene etmeyen doktorla tartışmıştı! O savcı için inceleme başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı M.B. hakkında 'ye inceleme izni verdi.

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı M.B. hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

NE OLMUŞTU?

Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelen Cumhuriyet Savcısı, iddiaya göre, sırası gelmeden girdiği doktorun odasında kendisini muayene etmeyen doktor hakkında gözaltı talimatı verdi.

İddiaya göre meslektaşlarının gözaltı işlemine engel olduğu doktor başka bir araçla Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip ifade verdi.

Savcının nüfuzunu kullandığı iddia edilen olayla ilgili Adalet Bakanı Gül, savcı M.B. hakkında HSK'ya inceleme izni verdi.

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Son dakika haberi | Kendisini muayene etmeyen doktorla tartışmıştı! O savcı için inceleme başlatıldı
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