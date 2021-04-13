Toplum sağlığını hiçe saymışlar

AK Partili Denetim Komisyonu Üyesi Fikret Mısırlı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılına ilişkin iş ve işlemlerini denetledi. Mısırlı'nın yaptığı incelemede 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda açıkça uygun olmadığı belirtilmiş olmasına rağmen CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda büyükşehir belediye meclis üyesi Hüseyin Ünal'ın ortağı oldukları şirketler aracılığı ile ESHOT Genel Müdürlüğünden yüzbinlerce liralık ihale aldıkları belirlendi.



Denetim Komisyonu Üyesi Fikret Mısırlı

2020 yılı içinde 15 milyon 144 bin liralık maske, eldiven, kimyasal korumalı iş elbisesi ve dezenfektan alımı gerçekleştiren büyükşehir belediyesinin alımları konusunda uzman medikal firmalar yerine tekstil, konfeksiyon ve inşaat işleri ile uğraşan firmalardan yaptığı ortaya çıktı. Raporda büyükşehir belediyesinin standartlara uymayan malzeme alarak toplum sağlığını da hiçe saydığı ifade edildi. Mısırlı, raporunda ayrıca maske alımları sırasında Bakanlar Kurulunca belirlenen 1 liralık tavan fiyat sınırına uyulmadığını alımların fahiş fiyatla yapılarak kurumun zarara uğratıldığına dikkat çekti.

İDUĞ VE ÜNAL'A İHALE

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüklerinin 2020 yılına ilişkin iş ve işlemlerini denetleyen Denetim Komisyonu'nun AK Partili meclis üyesi Fikret Mısırlı, geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ihaleleri mercek altına aldı. Yapılan incelemede 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 'Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri' başlıklı 28'inci maddesinde; "Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, Meclis Üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, Belediye ve Bağlı Kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz." Hükmü yer almasına rağmen CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile yine CHP'li Bornova Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüseyin Ünal'ın, ortağı oldukları şirketler aracılığı ile İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüklerinden yüzbinlerce liralık ihale aldıkları ortaya çıktı.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ünal

10 ADET HİZMET FATURASI

Mısırlı'nın hazırladığı rapora yansıyan tespitlere göre ESHOT Genel Müdürlüğünün açık ihale yöntemi ile 2020 yılında çıktığı madeni yağ alım işinin bir kısmını Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un sahibi ve yönetim kurulu üyesi olduğu İduğ Petrol Ürünleri ve Otomotiv Yedek Parça Sanayi Ticaret Ltd. Şti. üstlendi. ESHOT Genel Müdürlüğü, İduğ'un yönetim kurulu üyesi olduğu şirkete 29 Ocak 2020 ile 29 Aralık 2020 tarihleri arasında 10 Adet hizmet faturası karşılığı 592 bin 465 lira 82 kuruşluk ödeme yaptı. Raporda Mustafa İduğ'un halen daha şirketin sahibi ve yönetim kurulu üyesi olmakla birlikte 15 Nisan 2019 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayınlanan ilana göre tek yetkili şirket müdürlüğü görevini 1. derece yakını olan N ve U. İduğ'a devrettiği belirtildi. Raporda ayrıca İZSU'nun 2019 yılında İduğ'un şirketinden 217 bin 884 liralık hizmet alımı gerçekleştirdiğinin de altı çizildi

DOĞRUDAN TEMİN İLE

Mısırlı raporunda CHP'li Bornova Belediye Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüseyin Ünal'ın da ESHOT Genel Müdürlüğü'nden yüzbinlerce liralık iş aldığını tespit etti. Mısırlı'nın tespitlerine göre ESHOT Genel Müdürlüğü 4734 İhale Kanunu'nun ihale ilanına çıkılmaksızın, doğrudan temini düzenleyen 22D maddesi üzerinden Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir meclis üyesi Hüseyin Ünal'ın sahibi olduğu Hüseyin Ünal Otomotiv San ve Tic. AŞ'den 14 Ocak -31 Aralık 2020 tarihleri arasında 2012 – 2018 – 2020 Model Otokar ve BMC Marka Otobüsler için Yedek Parça – Mekanik Bakım Ve Servis Hizmeti aldı. Alınan hizmet karşılığı ESHOT Genel Müdürlüğü, şirkete 41 adet fatura karşılığı 664 bin 908 lira ödeme yaptı.

ETİK DEĞİL

Raporunda, İduğ ve Ünal'ın ESHOT Genel Müdürlüğünden aldığı ihalelerle ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 'Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri' başlıklı 28'inci maddesine gönderme yapan Mısırlı, yapılanın etik olmadığına dikkat çekti.

STANDARTLARA UYGUN DEĞİL

Mısırlı'nın tespitleri bunlarla da sınırlı kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açık ihale yerine 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 21F-21B ve 22D Kapsamında ihale ilanına çıkılmaksızın davet usulü ve doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilen ihalelerde yasa ve yönetmeliklere aykırı çok sayıda usulsüzlük tespit edildi. 2020 yılı içinde belediyenin çeşitli birimleri tarafından alımı gerçekleştirilen toplamda 15 milyon 144 bin 473 lira tutarındaki maske, dezenfektan, koruyucu iş elbisesi, eldiven gibi Medikal ürünlerin Standart Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine aykırı şekilde alınarak halk sağlığının hiçe sayıldığı rapora yansıdı.

FAHİŞ FİYAT

Üstelik alımlar sırasında 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilere sunulacak. Bu fiyatın üzerindeki satışlar 'fahiş fiyat' olarak değerlendirilecektir." İfadelerinin de yok sayıldığı ortaya çıktı. Mısırlı'nın tespitlerine göre en fazla bir lira olması gereken maskeler fahiş fiyatlarla, KDV dahil 1 lira 16 kuruş ile 2 lira 16 kuruş arasında değişen rakamlardan alınarak kurum zarara uğratıldı.

Mısırlı raporunda; "Standart Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabi olan Tıbbi Yüz Maskesi, Dezenfektan, Nefes alabilir Kimyasal Koruyucu Elbise, cerrahi eldiven alımlarında düzenlenen ihale şartnamesinde, yüklenicilerle imzalanan sözleşme ve eklerinde teknik standartlar belirtilmiş olmasına rağmen alımlara ilişkin dosyalarda yapılan incelemelerde birimlerin mal kabul kısmında sözleşmeye konu olan CE sertifikası ve ürünün teknik özelliğine dair yüklenicinin zorunlu olarak vermesi gereken belgelere rastlanmamıştır." Dedi.

TOPLUM SAĞLIĞI HİÇE SAYILDI

Raporunda medikal ürünlerin gözle kontrolünün mümkün olmadığını belirten Mısırlı; "Yapılan incelemede söz konusu ürünler, akredite laboratuvar test raporları olmadan ve teknik şartnamede yazan standart kontrolü yapılmadan teslim alınıp dağıtılarak toplum sağlığı riske edilmiştir." İfadelerine yer verdi. Mısırlı ayrıca Büyükşehir Belediyesinin dezenfektan alımını, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı Halk Sağlığı Alanında Kullanılan İzinli Dezenfektanlar listesinde olmayan firmalardan yaptığının da altı çizildi.