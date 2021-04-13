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Haberler Gündem Haberleri Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'a: Sen bir meczupsun, senin için de dua edeceğiz
Giriş Tarihi: 13.4.2021 23:30

Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Hollandalı siyasetçi 'a: Sen bir meczupsun, senin için de dua edeceğiz

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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'a: Sen bir meczupsun, senin için de dua edeceğiz

Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hollandalı siyasetçi ’in sosyal medya platformu üzerinden yaptığı ". Stop Ramadan. Freedom. No islam” paylaşımına sert tepki gösterdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ramazan hakkında ırkçı paylaşımına sert tepki geldi. Başkan Yazıcı," Öylesine zavallısın ki, senin için de dua edeceğiz" dedi.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI YAZICI'YA BEĞENİ YAĞDI

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı "Stop islam. Stop Ramadan. Freedom. No islam." Paylaşımına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sert tepki gösterdi. Başkan Yazıcı, Hollandalı siyasetçinin ırkçı söylemine, "Dikkate alınmaması gereken bir meczup. Tahrik taktiğiyle sabırları sınayan bir piyon. Öylesine zavallısın ki, senin için de dua edeceğiz" dedi. Başkan Yazıcı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'a: Sen bir meczupsun, senin için de dua edeceğiz
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