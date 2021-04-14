ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 865 kişi hayatını kaybetti

Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyay ıetkisi altına yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de bilanço ağırlaşıyor.

865 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 78 bin 173 artarak 31 milyon 347 bin 697'ye yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 865 artarak 563 bin 475 oldu.

California 3 milyon 706 binden fazla vaka ve 60 bin 547 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 837 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 134 binden fazla vakayla Florida izliyor.

İKİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN SAYISI 75 MİLYONU AŞTI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 122 milyondan fazla kişiye ilk doz, 75 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

DÜNYADA İLK SIRADA BULUNUYOR

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 873 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 599 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 358 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 210 binden fazla ölümle Meksika izliyor.