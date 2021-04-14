Son dakika: Ahmet Hakan'ı dolandıran şoför için karar verildi! 170 bin lira kira parasını almıştı

Son dakika haberleri... Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun, Şişli'de bulunan Trump Towers'taki dairesini kiraya vermesi için şoförü Sari Demir'den yardım istedi. Demir, Coşkun'un verdiği yetkiyle 20 Ağustos 2015'te 29'uncu kattaki 2904 nolu lüks daireyi Ranjbar Dış Ticaret Ltd. isimli şirkete kiraya verdi.

Aylık 7 bin 500 lira kira bedelini yatırması için de firmaya kendi hesap numarasını gönderdi. Demir, "Daireyi kiraya verdin mi" diye soran Coşkun'a da "Hayır" cevabını verdi. İki yıl sonra Demir şoförlükten istifa etti. Coşkun ise aracının torpidosunda, 2015'te imzalanmış kira sözleşmesini bulunca gerçeği öğrendi. Şoförünün kendi imzasını taklit ederek sözleşme imzaladığını gören Coşkun, savcılığa başvurup şikayetçi oldu.

MAHKEMEYE GELMEDİ

2 yıl boyunca daireden 170 bin lira haksız kazanç sağlayan şoför Sari Demir hakkında açılan davada karar çıktı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Sari Demir katılmadı. Şikayetçi Ahmet Hakan Coşkun'un avukatı, sanığın cezalandırılması talebini tekrarladı. Hakim, sanık Demir'e "güveni kötüye kullanmak" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis ve 20 bin lira adli para cezası verdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Sari Demir'in, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.