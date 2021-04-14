İki haftalık kısmi kapanma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'na başkanlık yaptı. 2 saat 45 dakika süren toplantının ardından konuşan Erdoğan, vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek "Ramazanın milletimizle birlikte tüm insanlığın sağlık, huzurlu günlere kavuşmasına vesile olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan konuşmasında ramazan ayında alınacak tedbirleri açıkladı:Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkânlarını geliştirerek bu rakamı artırmak için zorluyoruz.Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Aşı sırası gelenlerin bu imkânı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir.Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir.65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel, idari izinli sayılacak.Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekânlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek. Oteller, sadece müşterilerine hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve hilelere göz yumulmayacak. Düğün, nişan, kına, nikâh, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.Ekonomi ve üretim tarafında işler iyi gidiyor. İhracatımız her ay rekor kırarken, fabrikalarımız gece gündüz çalışıyor. Taleplere yetişebilmek için sürekli yeni yatırımlar ve ilave istihdamlar yapılıyor.Türkiye'nin terör örgütleriyle, darbe heveslileriyle, ekonomik tedhişçilerle, siyaset mühendisleriyle sosyal kargaşa çıkarma mücadelesinde kritik bir safhaya geldik. Artık bu mücadeleyi kazandığımızda önümüzde aydınlık bir dönemin kapıları açılacak. Aksi durumda Türkiye'yi yeniden 1970'lerin, 1990'ların kaotik günlerine geri döndürmek isteyenlere gün doğacak. Bu mücadelenin önünü tıkamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.Tedbirler sebebiyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan esnafımızı pek çok başlık altında destekliyoruz. Sosyal destekte verdiğimiz katkı 60 milyar doları aştı. Turizm sektörü, hazırlıkları tamamlamış bir vaziyette şartların normale dönmesini bekliyor. Ciro katkısından kira yardımına, kredi imkânından hibelere kadar esnafımıza sahip çıkıyoruz. Emeklilerimizin durumlarını iyileştirecek adımlar atıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mıza endüstri bölgesindeki işverenlerle irtibata geçip gençlerimizin üniversiteyi bitirmeden staja başlaması için talimat verdim. Kamudaki sınırlı istihdam yerine özel sektöre yönelen gençlerimize desteğimizi artırıyoruz. Genç istihdamını zorunlu kılıyoruz.Geçtiğimiz hafta AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen'i ülkemizde ağırlayarak gündemimizdeki konuları konuştuk. Çok geniş bir yelpazeye yayılan bu gelişmenin ilişkilerimiz bakımından yeni dönemi teşkil etmesini umuyoruz. Türkiye, AB ile ilişkilerinde samimi ve şeffaf olmuştur. AB'ye tam üyelik adımlarını birer birer attık. AB'nin ciddi siyasi ekonomik krizlerine yol açacak göç akınının önüne geçtik. AB'den tek talebimiz, üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı sürece tabi tutulmamızdır.Geçtiğimiz cuma günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile turizmden Ukrayna krizine kadar pek çok konunun yer aldığı verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.Ertesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi İstanbul'da ağırladık. Tatar kardeşlerimizin Kiev'de gerçekleştirmeyi düşündüğü konut ve cami projesinde destek istedik.Pazar günü Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kadın ve gençlik kollarıyla bir araya geldik. 60 yıl önce misafir işçi olarak gittikleri Avrupa'da bugün 6 milyonluk temsil gücüne ulaşan vatandaşlarımızın her konuda yanında olacağız.Başkan Erdoğan, önceki gün Libya Başbakanı'nı Ankara'da ağırladıklarını belirterek, "Libya bizim için herhangi bir ülke değildir. Yaklaşık 500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın barış içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz. Libya'nın yeniden istikrar ve huzur yoluna girmesini sağladık. Uluslararası toplumdan beklentimiz, darbecileri kenara bırakarak Libya'nın meşru hükümetinin yanında yer almasıdır.