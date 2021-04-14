KADEM’den Tuma Çelik açıklaması!

Eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e cinsel istismar suçlaması ile yargılandığı Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davadan beraat kararı verildi. Çelik'in beraat kararı hakkında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bir açıklama yaptı.

"ÜST MAHKEMECE BOZULACAĞI UMUDUYLA DAVAYI TAKİPTEYİZ"

KADEM, konuyla alakalı "Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçundan yargılandığı davada hâkim, delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi. Yurt dışı yasağını da kaldırdı. Kamu vicdanının kabullenemediği bu beraat kararının üst mahkemece bozulacağı umuduyla davayı takipteyiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl, Mardin'in Midyat İlçesi'nde yerel seçim çalışmaları esnasında bir dernekte tanıştığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası nedeniyle HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etmek durumunda kalmıştı. Milletvekili olduğu için 7 Ekim 2020'de TBMM'den Çelik'in milletvekilliği dokunulmazlığı da kaldırılmıştı. Dokunulmazlığı kaldırılan Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açılmıştı.