Kısıtlamayı ihlal edip iskambil oynadılar! Hepsine ceza kesildi

İstanbul Küçükçekmece'de iki kıraathanede iskambil oynayan, sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 11 kişiye 38 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Kanarya Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan ve "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen iki adreste sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket edildiğini ve sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiğini tespit etti. İki adreste iskambil oynayan 11 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 38 bin 159 lira idari para cezası kesildi.