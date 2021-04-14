'Muameleci' oy birliğiyle yeniden komisyonda

Beşiktaş Belediye Meclisi, Rıza Akpolat başkanlığında 5 Nisan Pazartesi tarihinde toplandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından açılan Beşiktaş Belediye Meclisi toplantısında, ihtisas komisyonları belirlendi. Teklif meclisin oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Listenin en dikkat çeken ismi Sebahattin Öztürk oldu. Beşiktaş eski ilçe başkanlığından meclis üyeliğine geçiş yapan Sebahattin Öztürk, Beşiktaş Belediyesi İmar Komisyonu'na yeniden üye olarak seçildi.

400 MİLYONLUK RANT

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'plansız alan' olarak kayıtlara geçen Beşiktaş Ulus'taki 4 dönümlük arsaya Beşiktaş Belediyesi'nden imar izni çıkmıştı. Arazi sahiplerinin işlemler için vekalet verdiği isim, Beşiktaş Belediyesi İmar Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebahattin Öztürk'tü. SABAH'ın "Megakentin göbeğinde 400 milyonluk rant oyunu" başlığıyla yayımladığı haberde, metrekaresi 8 bin dolardan ilgili arsa üzerinden 50 milyon dolarlık (393 milyon 78 bin TL) rant elde edildiği ifade edilmişti.