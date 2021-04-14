Son Dakika Haberi! Şehitlerimizin katillerinden bir bir hesap soruluyor

TURUNCU KATEGORİDE ARANIYORDU



Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoride yer alan Dara Zagros kod adlı Abdulsittar Özer olduğu belirlendi. Bölgede operasyon devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şehitlerimiz emin olsunlar... Bir bir hesap soruluyor, sorulacak! Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarmamız Mehmet Çelik'i şehit eden, biri turuncu, 2 terörist etkisiz. Kahramanlarımızın eline sağlık" dedi.