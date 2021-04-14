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Giriş Tarihi: 14.4.2021 20:06 Son Güncelleme: 14.4.2021 20:23

Son Dakika Haberi! Şehitlerimizin katillerinden bir bir hesap soruluyor

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son Dakika Haberi! Şehitlerimizin katillerinden bir bir hesap soruluyor

Son Dakika Haberi! ’da geçen yıl 5 sivil orman işçisi ile Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’i eden iki , Diyarbakır’ın Lice kırsalında yürütülen Eren-2 operasyonu kapsamında etkisiz hale getirildi. Teröristlerden Dara Zagros kod adlı Abdulsittar Özer’in Turuncu kategoride arandığı öğrenildi. Başarılı operasyonu duyuran , “şehitlerimiz emin olsunlar. Bir bir hesap soruluyor, sorulacak” dedi.

Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi Arıklı Mahallesi bölgesinde, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin yürüttüğü operasyonda geçen yıl 8 Nisan'da Diyarbakır'ın Kulp İlçesi Güleç Mahallesinde 5 sivil orman işçisinin katledilmesi eylemini gerçekleştiren, ayrıca 9 Ocak'ta Yıldırım-7 operasyonunda aynı bölgede Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'i şehit eden 2 terörist etkisiz hale getirildi.

TURUNCU KATEGORİDE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoride yer alan Dara Zagros kod adlı Abdulsittar Özer olduğu belirlendi. Bölgede operasyon devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şehitlerimiz emin olsunlar... Bir bir hesap soruluyor, sorulacak! Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarmamız Mehmet Çelik'i şehit eden, biri turuncu, 2 terörist etkisiz. Kahramanlarımızın eline sağlık" dedi.

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Son Dakika Haberi! Şehitlerimizin katillerinden bir bir hesap soruluyor
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