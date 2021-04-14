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Giriş Tarihi: 14.4.2021 20:49 Son Güncelleme: 14.4.2021 21:18

Son Dakika Haberi: Genelkurmay Başkanı Güler 'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika Haberi: Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika Haberi: Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü. Türk Silahlı Kuvvetli tarafından görüşmeye dair bir açıklama yapıldı.

Son Dakika Haberi: Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü | Video

GÜNCEL GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur"

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Son Dakika Haberi: Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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