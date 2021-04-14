Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü. Türk Silahlı Kuvvetli tarafından görüşmeye dair bir açıklama yapıldı.

Son Dakika Haberi: Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü | Video

GÜNCEL GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur"