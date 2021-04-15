Son Dakika Haberi! İletişim Başkanı Altun’dan KKTC’de Kur’an kurslarının kapatılmasına sert tepki: İdeolojik ve dogmatik aklın ürünüdür

Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, mesajında şunları ifade etti:
"EL ELE VEREREK BOZACAKTIR"
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm gücü ve kudretiyle Kıbrıs Türkleri'nin yanında olmaya devam edecek, tarihinden aldığı ilhamla Kıbrıs Türkleri üzerinde oynanan bu tehlikeli oyunu yine Kıbrıs Türkleriyle el ele vererek bozacaktır.
"KARAR TEPKİ GÖSTERMEK HERKESİN GÖREVİ"
Demokrasinin teminat altına aldığı din ve inanç özgürlüğüne vurulan bu yargı darbesi asla kabul edilemez. Bu kararın zamanlaması manidardır. Hangi amaca hizmet ettiği akıllarda ciddi şüpheler uyandıran bu karara tepki göstermek demokrasiye saygı duyan herkesin görevidir.
"DOGMATİK BİR AKLIN ÜRÜNÜDÜR"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kurslarının kapatılmasıyla ilgili almış olduğu karar ideolojik ve dogmatik bir aklın ürünüdür. Laikliği bu denli sığ ve yanlış bir şekilde yorumlamak temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır.
NE OLDU?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının anayasanın laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesi ile kapatılmasına karar verdi.
Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası'na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile "Kur'an Kursu" düzenleme yetkisi elinden alındı.
Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar ile Kur'an kurslarının faaliyetleri KKTC'de resmen durduruldu. Bu karar, KKTC'de Kur'an kurslarıyla ilgili verilen ilk karar olduğu gibi; laiklik ilkesinin tartışıldığı ilk dava olma özelliğine de sahip.