Son Dakika Haberi! İletişim Başkanı Altun’dan KKTC’de Kur’an kurslarının kapatılmasına sert tepki: İdeolojik ve dogmatik aklın ürünüdür

NE OLDU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının anayasanın laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesi ile kapatılmasına karar verdi.

Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası'na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile "Kur'an Kursu" düzenleme yetkisi elinden alındı.

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar ile Kur'an kurslarının faaliyetleri KKTC'de resmen durduruldu. Bu karar, KKTC'de Kur'an kurslarıyla ilgili verilen ilk karar olduğu gibi; laiklik ilkesinin tartışıldığı ilk dava olma özelliğine de sahip.