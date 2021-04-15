Çalıntı telefon 500 binlik vurgunu ele verdi

İstanbul Esenyurt'ta iki şüpheli açık pazar alanında bir kadının telefonunu çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında toplam değeri 500 bin lirayı bulan çalıntı ziynet eşyası bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde yer alan açık halk pazarında 6 Nisan Salı günü meydana geldi. İddiaya göre iki kadın, pazarda alışveriş yapan bir kişinin çantasından cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Telefonunun çalındığını fark eden kadın, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, iki şüpheliyi çalıntı telefonu satamadan yakalayarak gözaltına aldı.

500 BİN LİRALIK VURGUN



Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda tam 500 bin liralık çalıntı ziynet eşyası bulunduğu ortaya çıktı. Çalışmaların devamında ise bir adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilirken, adreste bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR



Gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık suçundan mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.