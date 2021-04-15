Çavuşoğlu’nun Yunanlı Dendias’a verdiği tokat gibi yanıt sosyal medyayı salladı

Bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun uzlaşmacı söyleminin zıttı bir tavır takınan Dendias, Türkiye'yi suçlayan birçok cümle kurdu. Bunun üzerine Çavuşoğlu gerekn cevabı verirken, sosyal medyadan da Dendias'a birçok tepki geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir" dedi.
İşte sosyal medyadaki Mevlüt Çavuşoğlu paylaşımlarından bazıları:
Özgür Adam @ozguradamTurk:
"Mevlüt Çavuşoğlu efelenmeye çalışan Yunan Bakana Osmanlı tokadını yapıştırmış. Helal olsun Mevlüt Çavuşoğlu .
Sevda Türküsev:
"Helal Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu küstah Yunan mevkidaşına "Akdeniz'de güvendiğiniz AB'nin size fayda vermeyeceğini gördünüz!" dedi.
Jülide Sarıeroğlu:
"Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU "
Alpay Özalan:
"Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı'na haddini bildirdi: "İnsanları nasıl denize attığınızı anlattık. Benim ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun cevabını veririz"
Cemile Taşdemir
"Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri bakanına resmen haddini bildirdi.. Helal olsun.
Zafer Şahin:
"Bu hadsiz, densiz, şımarık Yunana anladığı dilden yanıt vermek şart. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da öyle yapıyor."
@CanRTE16:
"Mevlüt Çavuşoğlu Yunan Bakan' ina Osmanlı tokatını yapıştırmış"