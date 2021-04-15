Çavuşoğlu’nun Yunanlı Dendias’a verdiği tokat gibi yanıt sosyal medyayı salladı

Bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun uzlaşmacı söyleminin zıttı bir tavır takınan Dendias, Türkiye'yi suçlayan birçok cümle kurdu. Bunun üzerine Çavuşoğlu gerekn cevabı verirken, sosyal medyadan da Dendias'a birçok tepki geldi.