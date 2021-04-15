Hakkari 'de PKK'ya ait mağara da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bir mağarada bulunan 6 adet 105 litrelik jelikan bidon içerisinde; 2 adet Antitank roketatar mühimmatı,1 adet roketatar sevk fişeği, 9 adet savunma tipi el bombası,9 adet el bombası fünyesi ve mandalı,185 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği mühimmatı,138 adet Bixi mühimmatı, bir adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 5 parça halinde toplam 100 metre EYP (El Yapımı Patlayıcı) yapımında kullanıldığı değerlendirilen elektrik kablosu,50 kg. bulgur,
50 kg. tuz,50 kg. makarna,50 kg. şeker,15 kg. salça,20 lt. ayçiçek yağı,2 çift mekap ayakkabı, çeşitli mutfak eşyaları,30 adet tıbbi ilaç,10 adet şırınga,3 kg. çikolata,2 adet çakmak gazı, 2 adet terör örgütüne ait paçavra bez parçası ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam edildiği belirtildi.