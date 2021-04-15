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Giriş Tarihi: 15.4.2021 16:14

'de PKK'ya ait mağara da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkari 'de PKK'ya ait mağara da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda İlçesi Yaylapınar Köyü Eskiyaylapınar Mevkii kırsal alanında tespit edilen mağara içerisinde çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bir mağarada bulunan 6 adet 105 litrelik jelikan bidon içerisinde; 2 adet Antitank roketatar mühimmatı,1 adet roketatar sevk fişeği, 9 adet savunma tipi el bombası,9 adet el bombası fünyesi ve mandalı,185 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği mühimmatı,138 adet Bixi mühimmatı, bir adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 5 parça halinde toplam 100 metre EYP (El Yapımı Patlayıcı) yapımında kullanıldığı değerlendirilen elektrik kablosu,50 kg. bulgur,
50 kg. tuz,50 kg. makarna,50 kg. şeker,15 kg. salça,20 lt. ayçiçek yağı,2 çift mekap ayakkabı, çeşitli mutfak eşyaları,30 adet tıbbi ilaç,10 adet şırınga,3 kg. çikolata,2 adet çakmak gazı, 2 adet terör örgütüne ait paçavra bez parçası ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam edildiği belirtildi.

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Hakkari 'de PKK'ya ait mağara da çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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