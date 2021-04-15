‘Mısır ile yeni bir dönem başlıyor’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önceki gün gerçekletirilen kabine toplantısından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilere dair bir soru üzerine, "Yeni bir dönem başlıyor" dedi. Çavuşoğlu, büyükelçi atanıp atanmayacağına ilişkin soruyu "Şu anda konuşmadık" diye yanıtladı. Çavuşoğlu, Mısır ile görüşmelerin olup olmayacağı konusunda ise şunları kaydetti: "Mısır ile karşılıklı ziyaretler olur. Neden olmasın, karşılıklı ziyaretler de görüşmeler de olur. Bakan yardımcılarımız ve diplomatlar düzeyinde toplantı olacak. Orada gündeme gelir, tarih henüz belli olmadı. Daha sonra bizler de bir araya geliriz. Orada konuşulur bunların detayları."Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına yönelik kararına da değinen Çavuşoğlu, "Bunun ister istemez olumsuz etkileri olacaktır. Uçuşların başlaması konusunda çalışıyoruz. Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum. Ukrayna ile alakalı değil. Yüksek strateji toplantısını onlarla da yapıyoruz. Kırım ile ilgili tutumumuzda netiz. Rusya'ya da söylüyoruz. Rusya heyeti gelecek Türkiye'ye. Uygulamaları görecek. Ruslar da gelmek istiyor" ifadelerini kullandı.