Şike kumpası davasında savcı rekor cezalar istedi

FETÖ'nün, "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Sanıkların henüz suç olarak düzenlenmeden önce şikenin altyapısını oluşturarak algı oluşturmaya çalıştıkları belirtilen mütalaada, sanıklardan kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın 893 yıldan 2 bin 445 yıla kadar, eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın bin 109 yıldan 3 bin 111 yıla kadar, sanık İbrahim Emre'nin bin 169 yıldan 3 bin 254 yıla kadar, soruşturma sürecini başlattığı iddia edilen polis memuru Lokman Yanık'ın 103 yıldan 391 yıla kadar, sanık Ramazan Haktan Helvacı'nın da 903 yıldan 2 bin 514 yıla kadar hapsi talep edildi.