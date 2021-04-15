Toplu iftardan kaçınalım

İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işlendiği VAV TV'de yayınlanan 'İftar Vakti' programının konuğu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş oldu.Hikmet Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Erbaş, pandemide son dönemdeki artışa dikkat çekti. Geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar devletin, bütün kurumları ve bütün birimleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla koronavirüse karşı tedbirler alarak belli bir aşamaya geldiğini hatırlatan Erbaş, şu önemli mesajları verdi:Bir insanın ölümüne sebep olmak tüm insanlığın ölümüne sebep gibidir, bir insanı ihya etmek yani kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak gibidir. Böyle hassas davranmamız gerekiyor. Ne olur, bütün insanlarımız, şu ramazanın yüzü suyu hürmetine bütün tedbirlere hep birlikte devam edelim. Maskemize, mesafemize, temizliğimize dikkat edelim. Kalabalık ortamlara girmeyelim.Biz diyoruz ki, toplu iftarlar yapılmasın, komşular bile birbirlerini iftarlara çağırmasın. Bu fedakârlıktır. 1400 yıldır geleneğimiz olmuş iftarlarda birbirimizi misafir etmek. Bizim geleneğimiz olmuş. Biz bundan fedakârlık ediyoruz. Geçen sene de ettik. Bu sene de bu fedakârlığa devam ediyoruz. Arkasından inşallah Allah bu fedakârlığımızın, bu hassas davranışımızın mükâfatı olarak hastalığı en alt seviyeye düşürür, tamamen bitirir.Milletimize yardımcı olalım. Teravih namazları cemaatle evde de kılınabilir, ferden de kılınabilir. 'Farz namazları ve cuma namazımızı camilerde tedbirlere riayet ederek kılalım' dedik. Allah razı olsun, iki teravihte de milletimiz anlayışla karşıladı. Camilerde 5 vakit ve cuma namazı kılınıyor, vatandaşlar özellikle camilerde bilinçli. Milletimizin algısı, anlayışı, ve feraseti bizi memnun ediyor. Belki ramazanın ortasında vaka sayıları aşağılara doğru düşerse biz o zaman yeniden bir karar alabiliriz. Sağlık Bakanlığımız ve yetkililerle oturur konuşuruz, milletimizi rahatlatacak karar alabiliriz. Şu an milletimizin anlayışına ve ferasetine teşekkür ediyorum. Yeter ki bir insana daha bulaşmasın. Bir insana bulaşmasına sebep olmayalım.Bu akşam (dün akşam) VAV TV'nin açılışını kutlamak için de geldim. Allah hayırlı mübarek eylesin. Ramazanın başında böyle bir televizyonun, medeniyet birikimimizi Kur'an-ı Kerim ve sünnet çizgisinden İslam düşüncesini inşallah en güzel bir şekilde milletimize ulaştırma noktasında VAV TV vasıta olur diye dua edelim.