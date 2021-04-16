En büyük özelliği mütevazılığıydı

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut (86) dün son yolculuğuna uğurlandı.İlk olarak TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önünde tören düzenlendi. Törene Akbulut'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek, Köksal Toptan ve Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda milletvekili ve siyasi katıldı. Şentop yaptığı konuşmada, Akbulut'un, ömrünün son zamanlarında dahi hizmetten geri durmayıp çalışmaya devam ettiğini belirtti.Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğlen vakti düzenlenen törene ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra devlet erkanı da katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Yıldırım Akbulut beyefendiyi ebedi aleme, ahire uğurlamak üzere cenaze namazını kılmış bulunuyoruz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi'nde beraber çalıştık. Tabii Yıldırım beyin gerçekten en önemli, en büyük özelliği tevazuluğu idi, mütevazılığı idi. Bu tevazuundan hiçbir an sapmadı. Ve düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle istişare konseyinde de paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok çok istifade ettik. Ailesine sabırlar diliyorum ve tüm milletimize bu noktada sabırlar temenni ediyorum" dedi. Akbulut cenaze namazının kılınmasının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.