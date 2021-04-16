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Giriş Tarihi: 16.4.2021 21:20 Son Güncelleme: 16.4.2021 21:29

açıkladı! İşte hafta sonu kısıtlamasında görevli personel sayısı

İHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! İşte hafta sonu kısıtlamasında görevli personel sayısı

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın saha olacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik bir paylaşımda bulundu.

18 BİN 805 POLİS VE 2 BİN 357 JANDARMA SAHADA

Vali Yerlikaya, paylaşımında 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın sahada görev yapacağını duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'umuzda bu hafta sonu 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarma ile sahadayız. Sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarını, Konaklama tesisleri tedbirlerini, iş yerleri açılış ve kapanış saatlerinin denetlenmesini, mülki idare amirlerimizle değerlendirdik."

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! İşte hafta sonu kısıtlamasında görevli personel sayısı
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