Puantiye kraliçesinin ilk dönem işleri açık arttırmaya çıkıyor

Japon sanatçı Yayoi Kusama'nın 1950'li yıllarda yaptığı en nadide ve edeğerli işleri ilk kez 12 Mayıs'ta açık arttırmaya çıkacak... Rekor fiyata satılması beklenen eserler tüm dünyanın gündeminde...

"Puantiye ve noktalar" deyince akla şüphesiz ilk olarak Japon sanatçı Yayoi Kusama geliyor. 10 yaşından itibaren gördüğü halüsinasyonlardan etkilenerek yaptığı eserleriyle bugün dünyanın en tanınmış ve eserleri en çok ilgi gören sanatçılar arasında başı çekiyor.

Sanatçının eserleri rekor fiyata alıcı bulurken Bonhams Müzeyedeevi bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

İlk sergisini 1952 yılında Japonya'da açan sanatçı 1957 yılında ise ABD'ye göç ediyor. İşte ABD öncesi 1950'li yıllarda ürettiği işlerden oluşan bir seçki 12 Mayıs'ta düzenlenecek olan açık arttırmada satışa çıkacak. The Collection of the Late Dr. Teruo Hirose başlığı altında satışa çıkacak olan eserler yaklaşık 60 yıldır özel bir koleksiyonda bulunuyordu.

Kasım 2019 yılında hayatını kaybeden Dr. Teruo Hirose'nin koleksiyonunda bulunan eserler üç kağıt ve üç resimden oluşuyor. Söylenene göre Kusama aldığı medikal yardım karşılığı eserleri doktora hediye etmiş.

Bu arada Kusama ve Hirose'nin dost oldukları ve 1957 yılında Japonya'dan ABD'ye birlikte göç ettikleri de biliniyor. Kusama zor günler geçirirken Hirose cerrah olarak işlerine devam etmiş.

NEHİRLERE BEŞER MİLYON DOLAR

Müzayedenin diğer dikkat çeken paçaları ise Mississippi River ve Hudson River isimli işler. Dönemin siyah-beyaz işlerine karşın kırmızı paletiyle dikkat çeken eserlerden biri rekor kırarak sanatçının en pahalı işi de olabilir.

AKIL HASTANESİNDE KALIYOR

Kusama Yayoi 1973 yılında Japonya'ya geri dönüp bir akıl enstitüsüne yerleşiyor. Gündüzleri üç katlı atölyesinde çalışıp akşamları akıl hastanesinde kalmaya devam ediyor.

12 Mayıs'ta açık arttırmaya çıkacak eserlerin sanatçının en nadide ve en değerli parçaları olduğu bilgisini de ekleyelim.