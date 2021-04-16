Samsun'da kadın dehşet saçtı! Genci ve kayınpederini bacaklarından vurdu

"O CANA BİR ŞEY OLURSA BU SAMSUN YANACAK"

Yaralı damadını kasteden H.A., "O can ne oldu. O cana bir şey olursa bugün bu Samsun yanacak. Bu cana bir şey olursa bittiniz. Benim bu ayaktan bir şey olmaz. Ben çok mermi yedim. Bunlar alınacak. Hepinizin 10 dakikası var" diye bağırarak tehditler savurdu.