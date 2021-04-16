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Giriş Tarihi: 16.4.2021 13:54 Son Güncelleme: 16.4.2021 14:05

: Başkan Erdoğan'dan sonrası açıklama! 'Çavuşoğlu, Dendias'a haddini bildirdi'

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklama! 'Çavuşoğlu, Dendias'a haddini bildirdi'

açıklamalrında bulunan Başkan gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor. Başkan Erdoğan, Yunan Dışişleri Bakanı'nın sözleriyle ilgili 'DIşişleri Bakanımız Dendias'ın davranışları karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak olamazdı' dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Başkan Erdoğan, Yunan Dışişleri Bakanı'nın sözleriyle ilgili 'DIşişleri Bakanımız Dendias'ın davranışları karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak olamazdı' dedi.

"(Yunanistan) Hala başmüftüyü kalkıp kendiniz atıyorsunuz. Oradaki başmüftüyü atama hakkınız Lozan'a göre yok. Biz patriği atamıyoruz."

KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP!

"Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik. Bay Kemal rahatsız oldu. "

KKTC'DEKİ KUR'AN KURSU KARARI!

"KKTC'de Kur'an-ı Kerim öğretiminde yetki tartışması) Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil."

"Kuzey Kıbrıs bir Fransa dğeildir. Türkiye'de uygulamalr neyse uygulama safhasına geçmelidir. Oradaki bazı sendikalarına ttığı adımları bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlıştan dönmelidir. Nizim atacağımız adımlar farklı olacaktır."

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklama! 'Çavuşoğlu, Dendias'a haddini bildirdi'
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