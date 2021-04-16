Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 'Darbe' imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor
Giriş Tarihi: 16.4.2021 09:06 Son Güncelleme: 16.4.2021 09:06

: 'Darbe' imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor

Son dakika: 'Darbe' imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor

haberine göre; Gece yarısı emekli amiraller tarafından yayımlanan 'darbe' imalı bildiri ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor.

Gece yarısı 104 emekli amiral Montrö tartışmalarını bahane göstererek 'darbe' imalı bir bildiri yayımladı. İmzacı amirallerin bağlantılarının araştırılması ve ortaya çıkarılması için soruşturma başlatıldı.

Amiraller soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifadelerini verdi ve ek gözaltı süresinin de tamamlanması ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bugün de sıcak bir gelişme yaşandı.

104 emekli amiralin 'darbe' imalı bildirisinde imzası olan 7 emekli amiralin evinde arama başlatıldı. Polis evde detaylı çalışmalarını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 'Darbe' imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA