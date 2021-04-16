SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte güncel Kovid-19 hasta ve vaka sayıları son durum

Sağlık Bakanlığı 15 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 test yapılırken, vaka sayısı 61 bin 400, hasta sayısı da 2 bin 845 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 80 olarak kayıtlara geçti. Bugün 297 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 35 bin 31'e çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi dolan 53 bin 894 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40 oldu. Türkiye'de bugüne kadar 42 milyon 828 bin 122 test yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957 oldu.

Öte yandan; hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34, 9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyason oranı ise yüzde 99,9 oldu.

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