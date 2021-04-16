Taksim Camisi Ramazan'ın son cuması açılıyor! Yüzde 99'u tamam

Taksim'de yapımı devam eden cami inşaatında sona gelindi. Yüzde 99'u tamamlanan Taksim Camisinin Ramazan ayının son Cuma günü ibadete açılacağı kaydedildi. Cami'yi gezip inceleme yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yıllardır beklenen Taksim Camisinin tamamlandığını hasının serilmesinden sonra Ramazanın son Çuma gününde ilk namazı kılacaklarını kaydetti.

43 YILLIK HAYALİN YÜZDE 99'U TAMAMLANDI

Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan 43 yıldır hayali kurulan Taksim cami inşaatında yüzde 99'u tamamlanarak sona yaklaşıldı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Cami inşaatında çalışmalarında sona gelindi. 61 metre yüksekliğindeki 2 minaresiyle Taksim'de yükselen camii 2 bin 482 metrekarelik alanda yükseldi. Yüzde 99'u tamamlanan Taksim Camisinde alt katında 5 katlı otopark ve salonlarda tamamlandı.

TAKSİM CAMİİ RAMAZAN AYININ SON CUMASINDA İBADETE AÇILACAK

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız İnşaası devam eden Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu. Yıldız Taksim Camii'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile Ramazan ayının son Cumasında ibadete açılacağını ilk namazının kılınacağını söyledi.

CAMİNİN 4 BİN METREKARELİK HALILARI ÇARŞAMBA GÜNÜ GELECEK

Yıldız, "İnşaatın dış cephe çalışması yüzde yüz tamamlandı. İç kısım çalışmaları için hat kısımları tamamlandı. Tavan ve kubbenin İnce işçilik ve süslemeler yapıldı. Memberi ve üzerinin işlemeleri yapılıyor. Muhteşem bir cami Taksim'de ibadete açılacak. Ramazan ayının son Cumasına yetiştirilmek üzere çalışmalara hız verildi. Caminin dış kısmına sıva yerine taş kaplama yapıldı. Son olarakta dış peyzaş yapılarak sadece halısının döşenmesi kalacak. 3 bin 500 -4 bin metrekarelik Halısı ise Çarşamba günü Camiye gelecek ve halısı serildikten sonra ince boyaları ve düzenlemeleri yapıldıktan sonra iskelesi kaldırılıp ibadete açılacak.

TAKSİM CAMİİDE 2 BİN 400 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

Caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Dış avluda cenaze namazı kılabilecek kişi sayısı ise 2 bin 400. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada namaz kılabilecek. Caminin açık ibadet alanındaysa 700 kişi namaz kılabilecek.

10 BİN METREKARESİ OTOPARK, 5 BİN METREKARESİ CAMİİ, KÜLTÜR MERKEZİ VE VAKIF MERKEZİ OLACAK

Taksim Camii''nin birinci bodrum katında çok amaçlı salon, abdesthane, dijital İslam kütüphanesi ve aşevi yer alıyor. Zemin ve birinci katta ise ibadet alanları, ziyaretçi dinlenme alanları ile vakıf merkezi yer alacak. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip yapının; 10 bin metrekaresi otopark, 5 bin metrekaresi ise cami, kültür merkezi ve vakıf merkezi olacak.

TAKSİM CAMİİ'NDE SON ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Teknik olarak yapılan çalışmalarla ilgili alınan bilgiye göre , "Zemin kat ve 1.kat namaz alanlarının duvar , kolon ve tavan, kubbe iç yüzeyleri; doğal taş kaplama, modüler prekast panellerdir ve projelerimiz dahilinde yapımına Başlandı. Zemin katta prekast ve pencere montaj çalışması ve Ana Kubbe montajlarına geçildi.

Ahşap kaplama, tavan ve duvar kaplamaları; imalat hazırlık sürecindeki. sahada alt ana taşıyıcı çelik konstrüksiyonları tamamlandı. Zeminkat namaz alanı halı altı tozumaz yüzeyli kaplama betonu yapıldı. Dış cephe kaplama işi komple tamamlandı, Otoparklar da tavan boyaları yapıldı duvar sıvaları yapıldı, otopark taban epoksy yuzey kaplama altı özel yüzeyli beton dökümü tamalandı Dış pezaş çalışmaları devam ediyor" denildi.

KİTABE ANA GİRİŞ KAPISINA MONTE EDİLDİ

İnnes salâte kânet alel-mü'minîne kitâben mevkûtâ (NİSÂ, 103) (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا / من سورة النساء، ۱۰۳) (Muhakkak ki namaz, müminlere vakitleri belirli bir farzdır.) Cami içerisinde ise dört halifenin isimlerinin yazıldığı levhalar asıldı.