Ayasofya’da Ramazan’ın ilk cuması kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Ramazan ayının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kılındı. Ayasofya-i Kebir Camisi'ne gelenler, 11 ayın sultanı ramazanın ilk cuma namazını burada kılmanın mutluluğunu yaşadı. Kovid-19 önlemleri kapsamında belirli sayıda cemaate izin verilen, sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde eda edilen namazda vatandaşların maske taktıkları görüldü. Ramazan'ın bereketi, güzellikleri ve önemiyle ilgili yapılan hutbeyi dinleyen camidekiler, namazın ardından dua etti. Ramazan'ın ilk cuması Fatih, Süleymaniye ve Eyüp Sultan gibi camilerde de huzur ve heyecanla kılındı. Bakanlar Kurulu kararıyla 1934 yılında müzeye dönüştürülen Ayasofya, Danıştay'ın söz konusu kararı iptal etmesinin ardından 24 Temmuz 2020 Cuma günü Müslümanlar için ibadete açılmıştı.