Bakan Soylu bayrak sevgisi gösteren kuzenleri ödüllendirdi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Mustafa Saruhan (10) ve Hûmeyra Cihan (8) kuzenlerin emniyet önünde bulunan bayrağı öptüğü görüntüleri izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk'e talimat verdi. Bakan Soylu'nun talimatıyla kuzenler, milli birliği ve beraberliği sembol eden yerleri gezdirilmesiyle ödüllendirilecek.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan Mustafa ve Hûmeyra kuzenlerin bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı. Okul çıkışı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden gecen iki kuzen, duvarda asılı bulunan bayrağı öptüğü anlar güvenlik kamaralarına yansıdı. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, herkesi duygulandıran bayrak sevgisini gösteren kuzenleri aileleriyle birlikte makam odasında ağırladı. Daha sonra Batmanlı Mustafa ve Hûmeyra kuzenlerinin bayrak sevgisi görüntülerini izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk'e talimat verdi. İki kuzeni ikinci kez makamında ağırlayan Kaymakam Öztürk, Bakan Soylu'nun talimatı doğrultusunda tablet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.



"İÇİMİZDEN GELDİ, ÇOK MUTLU OLDUK"



Bayarak sevgisiyle gündeme gelen kuzenlerden 10 yaşındaki Mustafa Saruhan, "Kuzenimle biz okuldan dönüyorduk. Bayrağın önüne geldik. Polis haftası olduğunu biliyorduk ve bayrağı öptük. İçimizden geldi, çok mutlu olduk. Sonra iki polis bizi emniyete getirdi. Komiser bize hediyeler verdi. Tüm polislere teşekkür ederiz" dedi.



8 yaşındaki Hûmeyra Cihan ise "Ben ve kuzenim eve doğru gidiyorduk. Türk Bayraklarını gördük. Türk Bayrağını öptük. Bayrağı öptüğümüzden dolayı çok sevindik, duygulandık" şeklinde konuştu.



BAKAN SOYLU'NUN TALİMATIYLA GEZİYE ÇIKACAKLAR



Bakan Soylu'nun talimatıyla iki kuzeni yakın bir tarihte milli birliği ve beraberliği sembol eden yerleri gezdireceklerini söyleyen Hasankeyf Kaymakamı Öztürk, "Tabi görüntü o kadar doğal o kadar içten görüntüler ki; bir Türk evladı olarak bu görüntüleri izleyip de etkilenmemek mümkün değil. Biz de dün itibari ile arkadaşlarımıza talimat verdik. Dedik ki bu kardeşlerimizin hemen bulalım. Hümeyra ve Mustafa kardeşlerimizle bir araya geldik. Değerli ailelerine de birlikte onları bu davranışlarından ötürü tebrik ettik. Daha sonra da tabi Sayın İçişleri Bakanımızın her konudan haberdar olduğunu ve bilgi sahibi olduğu gibi bu konudan da haberdar oldular. Bize hemen talimatları oldu. Mustafa ve Hümeyra kardeşimizi ülkemizin milli birliği beraberliği ve bağımsızlığını temsil eden sembol mekânların gezdirilmesi hususunda çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz inşallah. Bu konuda Sayın Bakanımızın bizlere talimatı oldu. Bu vesileyle ben bir kez daha bu örnek davranışlarından ötürü her iki kardeşimize ve değerli ailelerini tebrik ediyorum. Bu davranış tüm çocuklarımıza örnek olacaktır" dedi.