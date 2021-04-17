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Giriş Tarihi: 17.4.2021 13:13

Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Şerif Can Şerif Can
Beykoz Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Belediye Başkanı ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Başkan Aydın, sosyal medya hesabında kendisinin ve eşinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Her geçen gün vaka sayıları artarken hastalığa yakalan isimler arasına Beykoz Belediye Başkanı da katıldı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Başkan Aydın, sosyal medya hesabında kendisinin ve eşinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Aydın yaptığı paylaşımda, "Kıymetli dostlar, bugün ben ve eşimin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumumuz iyi. Esenlik dileklerimle Allah'a emanet olun" ifadesini kullandı.

Öte yandan birçok kişi Başkan Aydın'a sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Beykoz Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
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