Beykoz Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Her geçen gün vaka sayıları artarken hastalığa yakalan isimler arasına Beykoz Belediye Başkanı da katıldı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Başkan Aydın, sosyal medya hesabında kendisinin ve eşinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Aydın yaptığı paylaşımda, "Kıymetli dostlar, bugün ben ve eşimin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumumuz iyi. Esenlik dileklerimle Allah'a emanet olun" ifadesini kullandı.

Öte yandan birçok kişi Başkan Aydın'a sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerinde bulundu.