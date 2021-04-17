Biri darbe, diğeri terörden ceza aldı

Balıkesir Erdek Belediyesi'nin eski CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sarı "darbe" mesajından 15 ay, HDP, eski Van Erciş Belediye başkanı Yıldız Çetin ise yargılandığı terör davasında 8 yıl hapse çarptırıldı. Sarı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı akşam, kendisine ait sosyal medya hesabından "TRT'de işlem tamam" şeklindeki darbeyi destekleyici paylaşımda bulunmuştu. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıktan sonra yerine görevlendirme yapılan Van'ın Erciş Belediyesi HDP'li eski başkanı Yıldız Çetin 9 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.