Kimlik soran polisi şehit edip kaçmıştı! Ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

Diyarbakır'da kendisine kimlik soran polisin elinden kaçan ardından dur ihtarına uymayarak ateş açıp Atakan Arslan adlı polisi şehit eden Muhammet Emir Cura ile kendisine yardım eden Ferit Aytekin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde polisin dur ihtarına uymayarak ateş açıp evli 1 çocuk babası polis Atakan Arslan'ı şehit eden ikisi tutuklu beş sanığın yargılanmasına 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, cinayetin asli faili Muhammet Emir Cura, gözaltında baskı ve kötü muamele gördüğü için suçu üstlenmek zorunda kaldığı iddiasında bulundu.

Mahkeme, devriye görevi yürüten polislerin sanıklar Muhammet Emir Cura, Ferit Aytekin'in davranışlarından şüphelenip kimlik sormak için yaklaştığı sırada, sokak arasına giren iki sanığın üzerlerindeki ruhsatsız silahları değiştirip birbirlerine verdiklerini belirtti. Takipteki polislerin "dur" ihtarına rağmen sanıkların farklı yönlere kaçtıkları, polislerin kendilerini kovaladığını gören Ferit Aytekin'in kendi üzerindeki silahı polise doğrulttuktan sonra diğer sanık Muhammet Emir Cura'ya polisi gösterip, "Geldi geldi" diye bağırdığı kaydedildi. Sanık Cura'nın üzerindeki tabancayı ateşlediği ve Atakan Arslan'ın göğsüne aldığı kurşunla kaldırıldığı hastanede şehit olduğu, her iki sanığın kaçarak izlerini kaybettirdikleri ifade edildi.

BEKAR EVİNE GİDİP SİLAHI GİZLEYİP ELBİSE DEĞİŞTİRDİ



Sanık Cura'nın bekâr evi olarak kullandıkları adrese giderek tanıdıklarına, "Mahallede bir B.k yedim. Polis dur deyince ateş açtım, çatıştım" diyerek silahı sanık Azat Kaya'ya teslim ettikten sonra, "Alın bu silahı yok edin. Beni de bu beladan kurtarın" dediği, ardından evde bulunan Serkan Talmaç'ın tişörtünü giyip elini ve yüzünü yıkadıktan sonra evden ayrıldığı belirtildi. Mahkeme, sanıklar Azat Kaya ile Mevlüt Esvet'in cinayetten bir gün sonra olayda kullanılan silahı çöpe atarak polise "Silah bulduk" ihbarında bulundukları, silahın Kriminal incelemesinde, Atakan Arslan'ın şehit edildiği silah olduğunun kesinlik kazandığını belirtti. Mahkeme, Muhammet Emir Cura'yı cinayetin asli faili olduğu için "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Sanığın sabıka kaydında geçmişte farklı suçlardan cezalandırıldığı ve bu cezasının ertelendiği, denetim süresi içinde bu kez cinayet suçunu işlediği kaydedildi.



HAKİKATİN AÇIĞA ÇIKMASINI ENGELLEDİ İNDİRİM YOK



Mahkeme, sanığın cinayet sonrası teslim olmayıp kaçması, suçta kullanılan silahı gizlemesi, yakalanmamak için elbiselerini değiştirmesi, hakikatin ortaya çıkmasını engellemek için birbiriyle çelişen ifadeler vermesi nedeniyle hakkında hiçbir indirim uygulanmasına yer olmadığını kararlaştırdı. Ateş açması için polisi Cura'ya hedef gösteren Ferit Aytekin'de müebbet hapisle cezalandırıldı. Azat Kaya ile Mevlüt Esvet ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 6 ay, Serkan Talmaç ise suç delillerini gizlemek suçundan 6 ay hapisle cezalandırıldı ve bu cezası ertelendi. Sanık Mehmet Aydın ise beraat etti.