O hakaretler cezasız kalmadı

Çanakkale'de iki yıl önce başörtülü kadınlara yönelik yaşanan çirkin saldırıda karar açıklandı. AVM'de başörtülü anne ile iki kızına "Pislikler, adiler, şerefsizler" diyen Hüseyin Mete Aysal 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarpıtıldı. 74 yaşındaki Hüseyin Mete Aysal, 2019 yılında Çanakkale'de bir AVM'de alışveriş yaptıktan sonra kasada bekleyen başörtülü Ayşe Yılmaz, kızları Türkan Çam ve S.Ç.'ye "Pislikler, adiler, şerefsizler" sözleriyle hakaret etmişti. Çanakkale 4. Asliye Ceza Mahkemesi; Hüseyin Mete Aysal'ı hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay, halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı gerekçesiyle de 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme heyeti; sanık Hüseyin Mete Aysal'ın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluşmadığına karar verdi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme; sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde pişmanlık duymadığını ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak sanık hakkında TCK 50/1 maddesinin uygulanmasına da yer olmadığına karar verdi. Kararın kesinleşmesi halinde sanık Hüseyin Mete Aysal'ın cezaevine gireceği öğrenildi.