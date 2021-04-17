Vatandaş ihbarı ile kahvede yakalandılar

Adrese yapılan baskında Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 13 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlallerden idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynadığı belirlenen kişiler ile kumar oynatan işletme sahibinede adli ve idari işlem yapıldı. İşletme içerisinde bulunan ve kumar oynamak için kullanılan bir makine ile içerisinde bulunan bir miktar paraya da el konuldu.