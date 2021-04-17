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Giriş Tarihi: 17.4.2021 13:06

Vatandaş ihbarı ile kahvede yakalandılar

ABBAS ÇAKAR
Vatandaş ihbarı ile kahvede yakalandılar

İlçesinde, bir kahvehane Covid-19 tedbirlerinin ihlal edilerek oyun oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine,  Kocaeli Polisinin yapmış olduğu baskında, koronavirüs tedbirlerine uymayan 13 kişi yakalandı.

Kocaeli Gebze İlçesinde bulunan ve kapalı olması gereken bir kahvehanede, koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği ve oyun oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

Adrese yapılan baskında Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 13 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlallerden idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynadığı belirlenen kişiler ile kumar oynatan işletme sahibinede adli ve idari işlem yapıldı. İşletme içerisinde bulunan ve kumar oynamak için kullanılan bir makine ile içerisinde bulunan bir miktar paraya da el konuldu.

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Vatandaş ihbarı ile kahvede yakalandılar
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