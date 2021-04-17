İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP ve İyi Partinin oyları ile kabul edildi. Meclis toplantısına Başkan Soyer'in yaptıklarından çok yapamadıkları damga vurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılına ilişkin icraatlarını eleştiren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal; "Sayın başkanın cemreleri İzmir'de artık ne toprağa, ne suya, nede havaya düşecek. Süre artık belli. Bu zamana kadar yaptıklarınız bundan sonra yapamayacaklarınızın teminatıdır" diye konuştu.

RAKAMSAL OYUNLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediyecilik anlamında başarısız olduğunu belirten Hızal, "Bütçenizin yüzde 43'ünü direkt yatırımlara ayırdığınızı iddia ediyorsunuz. Bu gerçekten böyle mi? 3,3 milyar TL İzmir'de yatırım yapıldı mı? Bunu aslında hepimizin sokağa baktığımızda alana çıktığımızda ve İzmir'i gezdiğimiz de bunun böyle olmadığını anlayabiliyoruz. Bir takım rakamsal oyunlarla bütçenin yüzde 43'ü yatırımlara ayrılmış Bütçeye baktığımızda her şeyden önce bu paranın 1,6 milyarı mal ve hizmet satın almaya harcanmış.

AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZGÜR HIZAL

Yatırım yapmadığını zaten söylüyoruz. Yapılsa zaten yollar yapılacaktı, yeni yeşil alanlar ortaya çıkacaktı, bugüne kadar açılışını yapmış olduğumu otoparklar ortaya çıkacaktı, kentsel dönüşümde ciddi adımlar ortaya atılacaktı. Ne kadar yatırım yapıldığını söylemek gerekirse raylı sistemler daire başkanlığında bu yıl Buca metrosu için hiç para harcanmamış. 5 Yıl sonra bu metronun kullanılacağı söylendi ancak bunun kullanılamayacağı ortaya çıktı. Narlıdere metrosu için 129 milyon TL harcanmış. Otoparklar için bu yıl harcanan para 14 milyon TL. Selçuk semt garajı için hiç para harcanmamış. Portakal vadisi için 14 milyon TL civarı para harcanmış. Toplam harcanan 200 milyon TL.

Asfalt yapımı konusunda harcanan para 300-400 milyon TL tutarında. Alsancak, Karşıyaka, Basmane'de yapacağını söylediğiniz battı çıktı 425 milyon TL. İzmir'in sorunlarını ilgilendiren çözüm odaklı yatırım odaklı harcadığınız para 1 milyar. İzmir Büyükşehir Belediyesi genel itibari ile yatırımsal anlamda bu güne kadar, benzer yatırımların yapılmaması konusunda sürekli bir mazerete ortaya koyan kuruluş halinde. Yakın zaman kadar yatırımları yapmak istediğini ancak merkezi hükümetin engel olduğu yönünde bir algı oluşturuluyordu. Bu yılda kovid 19 salgını mazereti ortaya kondu. Bu salgın tüm dünya için sorun ancak bu salgın nedeniyle büyükşehir bu yatırımları yapamadı, ancak buradan kalan bütçeyi sosyal yatırımlara mı ayırdı? Yatırımları tek tek incelediğimizde, ilk sırada altyapı.

İzmirlileri hayattaki bıktıran trafik sorunu. İzmir'de trafiğin olmadığını iddia eden herhalde kimse yoktur. Başkan dünyanın her yerinde trafik var demişti. Açıkçası bizi İzmir'deki trafik ilgilendiriyor. İzmir'de bir noktada bir noktaya gidebilmek noktasında ciddi mağduriyetler oluşuyor. Trafiğin sebebi kovid 19 oluyor, bazen de yağan yağmur oluyor. Bu trafiğin asıl nedeni hiç İzmir Büyükşehir Belediyesi olmuyor size göre. Ama asıl nedeni sizlersiniz. Bunun çözülmesi için neler yapılması gerekiyor? Aslında çok basit. Yeni yollar yapıp, yoları genişletmeniz gerekiyor ve raylı sistemi genişletmek gerekir. Mevcut yolların bakım onarımını dahil yapamadınız. Bunu İzmirliler söylüyor. Bunu sayın başkana, CHP Genel Başkanına söylüyor. Yakın zamandaki ziyaretinde İzmirli hemşerimiz size '25 yıldır siz yönetiyorsunuz ancak araçları kullanmamız mümkün değil' dedi. Yani tıkır tıkır belediyecilik takur tukur belediyeciliğe döndü." Diye konuştu

AK PARTİ MECLİS ÜYESİ ERHAN ÇALIŞKAN

HUNİ KOYMA İHALESİNE ÇIKILMIŞ!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bisiklet yolları üzerinden yüklenen Hızal; "Altınyolu hepimiz biliyoruz. Orada çok ciddi trafik oluyor. Oradaki sıkışıklığı kaldırmak için çekici hizmeti kondu, şerit sayıları değiştirildi. Yapılanlar o güzergâhta trafiğin kısmi olarak rahatlamasına neden oldu ancak trafik sadece orada yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi güzergâh üzerinde trafik hunisi koyma ihalesine çıkmış. Sabah saatlerinde koyuyorlar sonra kaldırılıyor. 7.5 milyar bütçesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, milyarlarca bütçesi olan İZBETON yol yapmıyor, kavşak düzenlemesi yapmıyor ancak huni koyma ihalesi yapabiliyor. Eğer siz yüzde 43'ün içerisine huni koyma bedelini de koyuyorsanız vah halimize. Yol deninde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aklına gelen yol bisiklet yolu. Bu yollar İzmir'in temel sorunu değil. Önce bu şehirde yaşayanların trafik çilesini ortadan kaldırmanız lazım. Otopark hizmeti nedeniyle İzmirli hemşerilerimizden toplanan bir berdel var. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinde, otopark belediye olarak toplanan bedel ne kadar? Bu yıl otoparklar ile ilgili 15 milyon civarı harcama yapmış. Açılmış ve hizmete girmiş 2020 yılı içinde hiç otopark yok. "

EN FAZLA GECEKONDULAŞMA İZMİR'DE

"2020 yılında 2019 yılında olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik sorunun ortadan kaldırmak için ciddi bir adım atmadı. Altyapı ile ilgili önemli bir konu ise kentsel dönüşüm, çarpık yapılaşma. İzmir'de deprem gerçeği var. Hemfikir olduğumuz bir konu. İzmir'deki deprem gerçeğini tam manası ile sizler aracılığı ile anlaşılması 30 Ekim depremi sonrası olmuştur. İzmir'de 30 Ekim'den önce de yapı stokunda sorun vardı. Sizlerde bazı konularda geç kaldığınızı itiraf ettiniz. Depremden etkilenen alanın planlanması ile ilgili bir çalışma yürüttük ve oy birliği ile geçildi. İzmir'de planlama sorunu var. İzmir kocaman plansız bir şehir. 100.000 binlik planlarda sürekli bir sorun yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 25 binlik planlar ile ilgili yaptığınız uygulama 2 yâda 3. İzmir Büyükşehir Belediyesi planlama noktasında bu kadar kötü bir performans sergilerken, başka kurumların planlarına dava açma konusunda çok büyük bir çaba sarf ediyor. Türkiye'de gecekondulaşmanın en fazla olduğu şehir İzmir. Bunun sorumlusu İmar Barışı değil. Bunun sorumlusu sizlersiniz. Kentsel dönüşüm notasında yapığımız bir takım eleştirileri gördüğünüzü ve faaliyete soktuğunu görebiliyoruz. Şu ana kadar yapmanız gereken dönüşüm alanını yüzde 5'ini falan yaptınız. Şimdi İZBETON'u devreye soktunuz gizli silah olarak. Umarım İZBETON yol ve kavşak yapımındaki kötü performansını konut yapımında göstermez. Bu yıl bir takım adımlar attı, temeller attınız umarım bunların sonu gelir."

EŞREFPAŞA HASTANESİ SADECE DUVARINDAKİ RESİM İLE GÜNDEME GELMEMELİYDİ"

Eşrefpaşa hastanesinin 2020 yılı bütçesinin 83 milyon lira olduğunu hatırlatan Hızal; "Hastanenin 76 uzman hekimi 127 yatağı var. Burası kovid 19 salgını döneminde 1 kez gündeme geldi. Salgın ile mücadele gündeme gelmedi, sayın başkanın genel başkanını hastane duvarına yapılmış olduğu resim ile gündeme geldi. 1 yılda yatan hasta ortalaması 2.6b 83 milyon bütçe ayıracaksınız ve bu hastane korona günlerinde sadece bir duvar resminin açılışı ile gündeme gelecek. Bu kadar basit olmamalı."

BÖYLE MASKE DAĞITACAKSANIZ HİÇ DAĞITMAYIN

İzmir Büyükşehir belediyesinin pandemi döneminde ücretsiz olarak dağıttığı maskeleri de eleştiren Hızal; "Üretilen maske gerçekten kâğıt, hangi malzemeden yapıldı biliyor musun? Turizm otellerinde terliklerinde kullanılan malzemeden yapılan maske. Böyle maske dağıtacaksanız hiç dağıtmayın. Bu maskeyi kendiniz takar mısınız? Kâğıt bu kâğıt…" dedi.

SORUNLARI ÇÖZMEKTEN UZAK

AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan da büyükşehir belediyesinin borçlarına dikkat çekti. Çalışkan yaptığı konuşmada "2020 yılı faaliyetleri için harcadığımız her 100 liranın 25 TL'sini 30 bini geçen personel için gider olarak, 20 TL'si ESHOT ve şirketlerimizin Zaralarını kapatmak, 15 TL'sini ise borç anapara ve faizlerini ödemek için kullanmışsınız. Geriye kalan 40 TL ile rutin hizmetleri, bakım onarım faaliyetlerini gerçekleştirecek; üstüne de İzmir'in kangren haline dönmüş sorunlarını çözeceksiniz. Bu pek mümkün görünmüyor. Bu yıl yaşananlar göz önüne alındığında şahsım adına İzmir'in sorunlarını çözmekten uzak olan faaliyetlerinin yetersizliğini ifade ederken hepinize salgın ve doğal afetsiz geçecek günler diliyorum." Dedi.

BU AÇIK ÇEVRİLEBİLEN BİR AÇIK MI?

Söz alan MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ise vizyoner bir çalışma yapılmadığına dikkat çekti. Gelir gider farkını 1 milyar TL olduğuna dikkat çeken Şahin "Bu açık nerden kaynaklanıyor? Bu açık çevrilebilen bir açık mı? Büyükşehir ve ESHOT hakkında çok şeyler var. Konuşmalarımı çok uzatmak istemiyorum, özgür bey sorunları dile getirdi, " diye konuştu. Konuşm aların ardından büyükşehir belediyesinin 2020 faaliyet raporu AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.