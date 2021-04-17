Yılın Basın Fotoğrafı ödülü SABAH'a

Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödülleri belli oldu. SABAH gazetesi muhabiri Uğur Yıldırım, Azerbaycan'da Dağlık Karabağ Savaşı sırasında çektiği fotoğrafla 'Yılın Basın Fotoğrafı' Ödülü'nü kazandı. O karede Ermenistan'ın Karabağ'da Gence kentine yaptığı füze saldırısında bir yakınının ölüm haberini alan kadının acısı yer alıyor. Yıldırım ayrıca Dağlık Karabağ savaşında çektiği fotoğraflarla "Foto Röportaj" kategorisinde 'Yılın Foto Röportajı İkincisi', koronavirüs sürecinde çektiği yenidoğan bebek fotoğrafıyla 'Pandemi Fotoğrafı İkincisi' ve Azerbaycan'ın Şuşa zaferi ardından yaşanan sevinç fotoğrafıyla da 'YTB Yurtdışı Türkler Özel Ödülü'nü kazanarak gazeteye dört ödül getirdi.Başkanlığını Coşkun Aral'ın yaptığı Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Yılın Basın Fotoğrafları-2021 jürisi yaptığı değerlendirmede, dünya medyasının Karabağ'da yaşananlara kayıtsız kaldığı ve bu fotoğrafla Azerbaycan halkının haklı mücadelesine dikkat çekildiği vurgulandı. Yarışmaya 5 bin 188 fotoğraf katıldı. 7 kategoride 28 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. TFMD Başkanı Rıza Özel, "36 yıl dır aralıksız düzenlenen bu organizasyonda Karabağ'dan tüm dünyayı etkileyen pandemiye, İzmir depreminden Türkiye ve dünyanın yaşadığı mülteci sorununa, ABD'deki ırkçılık karşıtı olaylardan çevre felaketlerine çok geniş bir yelpazede fotoğraflar ödüllendirildi" dedi. Uğur Yıldırım "TFMD 36 yıldır mesleğin en prestijli ödüllerini veriyor. Böylesine büyük bir ödülü aldığım için mutluyum" diye konuştu. Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Felsefe mezunu olan Yıldırım 2011'den bu yana SABAH gazetesine çalışıyor.Pandemi kategorisinde Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş'ın fotoğrafı birinci oldu. Seri dalda ödül, sağlık çalışanlarının portreleri ile EPA foto muhabiri Sedat Suna'nın oldu. Yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"nde farkındalığa destek olmak amacı ile "Sıfır Atık Özel Ödülü" Hürriyet foto muhabiri Selahattin Sönmez'e verildi. Organizasyonda 2 üniversite öğrencisi Ara Güler Özendirme Ödülü'nü kazandı. Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde ise 10 eser ödüllendirildi. Toplam 45 bin lira olan ödüller haziranda sahiplerini bulacak.