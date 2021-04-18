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Giriş Tarihi: 18.4.2021 23:13 Son Güncelleme: 18.4.2021 23:15

İftarda yemek kavgası! 8 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldürdü

İftarda yemek kavgası! 8 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldürdü

'ta Rahmi P. ile eşi Mevlüde P. arasında öncesi yemek yapma kavgası çıktı. Rahmi P. eline aldığı bıçak ile 8 çocuğunun annesi Mevlüde P.'yi 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde tek katlı evde meydana geldi. 60 yaşındaki Rahmi P. ve 60 yaşındaki Mevlüde P. çifti, iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartıştı.

KADINI 4 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma esnasında Rahmi P., 8 çocuğun annesi olan eşini bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sırt kısmından toplam 4 bıçak darbesi alan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Rahmi P., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Mevlüde P.'nin cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

"ÖMÜR BOYU HAPİSTE SÜRÜNSÜN"

Mevlüde P.'nin hayatını kaybettiği bilgisini alan yakınlarıysa çiftin Karşıyaka Mahallesinde bulunan evine geldi. Hayatını kaybeden kadının kardeşi, "Yapacağını yaptı. Ömür boyu hapiste sürünsün" diyerek isyan etti

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İftarda yemek kavgası! 8 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldürdü
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