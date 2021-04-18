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Giriş Tarihi: 18.4.2021 23:01 Son Güncelleme: 18.4.2021 23:04

Onlar, can dostlarımızın da kahramanı

ABBAS ÇAKAR
Onlar, can dostlarımızın da kahramanı

’de salgını nedeniyle uygulanan 2 günlük hafta sonu yasakları devam ederken, pek çok kurum ve kuruluş gibi, Kocaeli Polisi de sokak hayvanlarını unutmayarak onlara can olmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla, hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Pandemi döneminin başından bu yana, valilik koordinesinde, kaymakamlıklar ve belediyelerin yanı sıra gönüllüler tarafından da oluşturulan ekipler ile Kocaeli genelinde sokak hayvanları için mama dağıtılıyor.

HAYVANLARIN AÇ KALMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Kocaeli Polisi'de bu kapsamda mevcut görevlerinin yanı sıra, görev yaptıkları bölgelerde gördükleri sokak hayvanlarına kayıtsız kalmayarak onların aç kalmaması için canla başla uğraşıyor.

"ONLAR SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZIN KAHRAMANLARI"

Pazar günü görev yaptıkları bölgede bir grup sokak hayvanı gören ve aç olduklarını fark eden trafik polisleri de hemen yardıma koştu. O anlarda çekilen video görüntüsü Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından 'onlar sokaktaki dostlarımızın kahramanları' ifadeleri ile paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.

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Onlar, can dostlarımızın da kahramanı
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