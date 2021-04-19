Canan Kaftancıoğlu’ndan çirkin paylaşım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından çok çirkin bir paylaşıma imza attı. Hükümet yetkililerinin açıklamaları ve kendi milletvekilleri İlhan Kesici'nin, Merkez Bankası'nın rezervi kaybolmaz şeklindeki açıklamasına rağmen propagandasını sürdürdü. Propagandasını sürdürürken, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cesedi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kürdi bebeği de alet etti.Canan Kaftancıoğlu, tüm dünyanın gündemine oturan ve düzensiz göçmenlerin yaşadıkları konusunda sembol olan Aylan Kürdi'nin fotoğrafını paylaşarak "128 Milyar Dolar nerede" diye çirkin bir paylaşım yaptı. Kaftancıoğlu'nun çirkin paylaşımına başta AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Rumeysa Kadak, "Genel başkanınızın geri göndermekle tehdit ettiği masum insanların trajedileri bile sizin için reklam malzemesi, öyle mi? Çok yazık. Bu bir bebek, bu bir anne trajedisi bunu nasıl görmezsiniz? Bir de bunu paylaşan bir kadın, bir anne!!! Gerçekten çok çirkinsiniz. İdeolojiniz de, sahte gündemleriniz de, yapmacık hareketleriniz de, hiç utanmadan masum bir çocuğun cesedini reklam malzemesi yapabilmeniz de... Hepsi çok çirkin. Çok" dedi.