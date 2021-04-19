CHP’li başkan kendi su borcunu sildirdi

DidimBelediye Başkanı Deniz Atabay'ın işlettiği otel ve barın 70 bin liralık su borcunu sildirdiği iddiası daha önce bilirkişi raporu ile kesinleşmişti. Atabay ilk bilirkişi raporuna itiraz edince dosya ikinci kez yeniden farklı bilirkişiler tarafından incelendi. İkinci hazırlanan raporda da Atabay'ın su borcunu sildirdiği belgelendi. Ayrıca raporda başkan Atabay'ın ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği de belirtildi. Raporun sonuç bölümünde, "11 Nisan 2014 tarihinde yapılan işlemler sonucu 5523 ve 21991 nolu abonelere ait borçlarda bir azalma olmuş ancak buna karşılık bir tahsilat kaydına erişilememiştir" denildi. Ayrıca raporda Didim Belediyesi'nin Beyaz Yazılım'dan Olgu Programı'na geçişte ihaleye fesat karıştırma suçu işlendi ortaya çıktı. Raporda Olgu yazılım firmasından yapılan alımlar nedeniyle piyasa fiyat araştırmasının usule ve yönetmeliğe uygun yapılmaması, alımlar yapılırken sadece Olgu Yazılım'dan teklif alınmasının ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği belirtildi.