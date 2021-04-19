Son dakika: Eski karısını kürekle dövdü! 'Yaşamak istiyorum yardım edin!'

Son olarak binanın ortak kullanım bahçesinin ekim konusunda tartışma çıkaran eski koca S.K. iddiaya göre genç kadının babasını, kardeşini sopa ve kürekle dövdü. Polis eve gelip gözaltına aldı. Hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı olmasına rağmen tacizlerine devam eden eski koca aileyi taciz etmeye devam ediyor.

SABAH'a konuşan Çiğdem Kurtar; "İki kızım var, yıllarca şiddet gördüğüm için ayrıldım. Şimdi onların gözü önünde beni darp etti. Boşanma sonrasında bana rahat yüzü göstermedi. Komşu olarak evlenmiştik o yüzden aynı binadayız. Ben binadan gitsin istemiyorum, beni rahat bıraksın yaşamak istiyorum. Benden uzak dursun" dedi.

Ayvalık'ta bir zeytincide tezgahtarlık yapan 24 yaşındaki Çiğdem Kurtar bundan 6 yıl önce komşuları olan S.K. ile evlendi. Çiftin 2 kız çocuğu oldu. İddiaya göre Çiğdem Kurtar şiddet gördüğü gerekçesiyle 4 ay önce boşandı.