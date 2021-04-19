Son dakika: Eski karısını kürekle dövdü! 'Yaşamak istiyorum yardım edin!'

Balıkesir Ayvalık'ta yaşayan 2 çocuk annesi Çiğdem Kurtar (24) 6 yıl önce evlendiği eşindne 4 ay önce boşandı ama aynı binada oturan eski koca iddiaya göre genç kadına bir türlü rahat vermedi.
Son olarak binanın ortak kullanım bahçesinin ekim konusunda tartışma çıkaran eski koca S.K. iddiaya göre genç kadının babasını, kardeşini sopa ve kürekle dövdü. Polis eve gelip gözaltına aldı. Hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı olmasına rağmen tacizlerine devam eden eski koca aileyi taciz etmeye devam ediyor.
SABAH'a konuşan Çiğdem Kurtar; "İki kızım var, yıllarca şiddet gördüğüm için ayrıldım. Şimdi onların gözü önünde beni darp etti. Boşanma sonrasında bana rahat yüzü göstermedi. Komşu olarak evlenmiştik o yüzden aynı binadayız. Ben binadan gitsin istemiyorum, beni rahat bıraksın yaşamak istiyorum. Benden uzak dursun" dedi.
Ayvalık'ta bir zeytincide tezgahtarlık yapan 24 yaşındaki Çiğdem Kurtar bundan 6 yıl önce komşuları olan S.K. ile evlendi. Çiftin 2 kız çocuğu oldu. İddiaya göre Çiğdem Kurtar şiddet gördüğü gerekçesiyle 4 ay önce boşandı.
Babaya ayda iki kez çocukları görme izni verildi. Genç kadın baba evine tekrar döndü. Ancak eski koca S.K. iddiaya göre sosyal medyadan ve fiziki olarak çeşitli tacizlere devam etti. Geçtiğimiz günlerde binanın bahçesinde ekim işleri yüzünden yine tartışma çıktı.
"YAŞAMAK İSTİYORUM"
Yaşananları anlatan Çiğdem Kurtar; "Olay günü babam her zaman kullandığı bahçeyi ekiyordu. Gelip bundan sonra ben ekeceğim dedi. Tartışma çıkardı, biranda bana kardeşime, babama saldırdı. Kürekle kardeşimin elini kırdı. Babama vurdu benim boğazımı sıktı. Bunların hepsini kızlarımın gözü önünde yaptı. Boşandık gitti defalarca uzaklaştırma aldım. Ama bir türlü uzaklaşmadı. Polisi aradık gelip adılar. 13 Nisan'da mahkeme oldu, mahkemeye bile gelmedi. Dün yine peşimden gelip beni sözlü taciz etti. Hakkında 2 ay uzaklaştırma olmasına rağmen peşimi bırakmıyor. Benim isteğim benden uzak olsun hayatımı kurdum sürdürmek istiyorum. Yaşamak mutlu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.