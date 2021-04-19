Fatma Şahin’den Ersin Kilit’e suç duyurusu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, adını "Gri pasaportla yurt dışına insan gönderilmesi" iddialarına karıştıran Ersin Kilit hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bazı belediyelerin gri pasaportla yurt dışına kaçak göçmen gönderdiği iddialarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaçakçılık olayının aktörlerinden olduğu iddia edilen Ersin Kilit isimli şahsın, kentin isminin karalamaya çalıştığını, olayın Gaziantep ile bir ilgisi olmadığını belirten Fatma Şahin, Ersin Kilit hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ve asılsız iddiaların peşini bırakmayacaklarını bildirdi.

Şahin şu açıklamayı yaptı: "Gaziantep'in adını gri pasaportla yurtdışına insan gönderilmesi meselesine muğlak, mesnetsiz bir şekilde karıştıran Ersin Kilit'le ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına 2021/31178 soruşturma numarasıyla suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun takibini de yapacağız."