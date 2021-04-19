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Giriş Tarihi: 19.4.2021 15:10 Son Güncelleme: 19.4.2021 15:12

’dan “politik tiyatro”

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Genco Erkal’dan “politik tiyatro”

Tiyatro sanatçısı ’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan ifadesi alındı. İşinin politik tiyatro yapmak olduğunu, Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini savunan Erkal, adliyede ’li grupla basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "hakaret" suçlamasıyla ifadeye çağrılan Genco Erkal, bir grup CHP'li ile birlikte İstanbul Adliyesine geldi. Erkal, ifadesinin ardından CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Turan Aydoğan, Gülizar Emecan ve Ali Şeker'in de aralarında olduğu grupla birlikte basın açıklaması yaptı.

Twitter'daki 7 paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını belirten Genco Erkal, işinin politik tiyatro yapmak olduğunu, paylaşımlarının hiçbirinde Cumhurbaşkanına hakaret olmadığını savundu.

'İşim politik tiyatro yapmak' diyen ancak CHP'li vekillerle birlikte açıklama yapan Erkal kafa karıştırdı.

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Genco Erkal’dan “politik tiyatro”
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