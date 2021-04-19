Torbalı Belediye Başkanı Uygur yaşamını yitirdi

İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı İsmail Uygur (57), 14 Nisan'dan bu yana tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Belediye Başkanı İsmail Uygur (57) ile eşi Afet ve kızı Ege Uygur, 6 Mart'ta oturdukları dairenin alt katında çıkan yangında dumandan etkilenmiş, komşuları tarafından dışarı çıkarılmıştı. İsmail Uygur ve eşi Afet Uygur, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş tedavisinin ardından taburcu edilmişti. 14 Nisan'da sağlık sorunları nedeniyle bu kez Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kaldırılan Uygur'un Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi sürüyordu.