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Giriş Tarihi: 20.4.2021 08:46 Son Güncelleme: 20.4.2021 08:46

'ndan son dakika Eren-10 operasyonu açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Eren-10 operasyonu açıklaması!

Son dakika haberine göre; , Eren-10 operasyonu kapsamında 1 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde 1 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman Jandarma Komandolar tarafından 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Eren-10 operasyonu açıklaması!
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