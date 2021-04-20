İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Eren-10 operasyonu açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde 1 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman Jandarma Komandolar tarafından 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.