Son dakika: Eşini 38 yerinden bıçaklamıştı! İfadeler kan dondurdu: Bu son yemeğin olacak

"ÇOCUKLARIM İÇİN BULUŞMAK İSTEDİM"

Mahkeme başkanının iddianameyi okumasıyla görülen davada ilk söz tutuklu sanık Burak Kıncı'ya verildi. Aycan'ın hayatında başka biri olduğunu söyleyen Kıncı, "Eşimle aramızda boşanma davası vardı. Çocuklarım için eşimle buluşmak istedim ve onu arayıp işyerine geleceğimi söyledim. O da kabul ettikten sonra Karşıyaka Çarşı'da bulunan kebapçıya gittik. Yemekten sonra çay içerken, Aycan'ın iş arkadaşı Naz da yanımıza geldi. Bizimle çay içtikten sonra o kalktı" dedi.

"BIÇAĞI ONA YÖNELTTİM VE GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM"

Burak Kıncı ifadesinin devamında, "Yeniden yalnız kaldığımızda Aycan'dan akşam eve gelmesini istedim. Kızım ve oğlum benimleydi ve annelerini görmek istiyorlardı. 'Sen geldiğinde ben çıkarım' dedim. Önce işi olduğunu ardından da hayatında başka biri olduğunu söyledi. Bunun üzerine cebimden çıkardığım bıçağı önce boğazıma götürüp kendimi öldüreceğimi söyledim. O da bana, 'Öl senden kurtulayım. Çocuklarını da istemiyorum' dedi. Bıçağı ona yönelttim ve gerisini hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme başkanının buluşmaya giderken neden bıçakla gittiği sorusuna ise sanık, "Eşim buluşmaya gelmeseydi kendimi öldürecektim" diye yanıt verdi.

"SIRTIMI SIVAZLAYIP, 'SON YEMEĞİN OLACAK' DEDİ"

Sanığın ardından söz alan Aycan Kıncı, Burak Kıncı'nın kendisine 'Bana yar olmayacaksan seni kimseye yar etmem' dedikten sonra kendisini bıçaklamaya başladığını söyledi. Kıncı, "Olaydan bir gün önce bana, kendisine dönmemem halinde çocukları yurda göndereceğini söyleyen mesajlar attı. Olay sabahı da arayıp barışmak istediğini söyledi. Görüşme teklifini kabul etmeyeceğimi söyledim ancak çocuklarımızla ilgili konuşmak istediğini belirtince görüşmeyi kabul ettim. Kebapçıya gittiğimizde ısrarla eve dönüp dönmeyeceğimi sordu. Ben olumsuz yanıt verince sırtımı sıvazlayarak 'Yemeğini güzelce ye. Bu senin son yemeğin' dedi. Yanımda oturduğu için kalkamadım. Bir ara çalışma arkadaşım da yanımıza uğramıştı. Burak, onu da zorla gönderdi. Bir kez daha eve gelip, gelmeyeceğimi sordu. Olumsuz yanıt alınca cebinden bıçak çıkardı ve 'Bana yar olmayacaksan seni kimseye yar etmem' dedikten sonra beni bıçaklamaya başladı. Yardım etmeye çalışanlara bıçağı göstererek 'Yaklaşmayın' dedi. Etraftakiler ona sandalye atınca beni bıraktı" dedi.



"EŞİMİ ASLA ALDATMADIM, HAYATIMDA BİRİNİN OLDUĞUNU SÖYLEMEDİM"

Burak Kıncı tarafından yöneltilen suçlamalara da cevap veren Aycan Kıncı, "Eşimi asla aldatmadım. Konuşurken de hayatımda birinin olduğunu söylemedim" ifadelerini kullandı. Sanığın avukatının, cezaevindeki Burak Kıncı'yı ziyaret ettiği ve para verdiği iddiasını reddeden Aycan Kıncı, "Oğlumu, babasını görmesi için cezaevine götürdüm. Ancak kimliği yanında olmadığı için geri döndük. Kendisine para yatırmam da söz konusu değildir" diye yanıt verdi.

AVUKATLAR SÖZ ALDI

Aycan Kıncı'nın avukatlarından İslam Gezer, dışardan müdahaleler olmaması durumunda sanığın eylemini tamamlayacağının altını çizip eylemin planlı olduğunu belirtti. Avukat Elif Büşra Berber ise sanığın eylemi meşrulaştırmak adına Aycan Kıncı'ya iftira attığını, bu iddiaların yerinin aile mahkemeleri olduğunu savundu.

CEZAİ EHLİYETİNİN OLUP OLMADIĞI BELİRLENECEK

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanığın cezai ehliyetinin tam olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alınmasına ve yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi