Son dakika: MASAK yapılanmasında yargılanan sanık soruları aldığını itiraf etti

FETÖ'nün Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Bilal C., örgüt tarafından kendisine 2010 ve 2013'te girdiği sınavların sorularının verildiğini, bu sayede yazılı sınavları kazandığını ancak mülakatta elendiğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün MASAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Bilal C. örgütün kendisine sınav sorularını nasıl verdiğini deşifre etti. 1996 yılında lise öğrenimde coğrafya hocası tarafından örgütle tanıştırıldığını ve örgüt evine yerleştirildiğini söyledi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün MASAK yapılanmasına ilişkin davanın sanıklarından Bilal C, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp itirafçı oldu ve örgütün sınav hırsızlığını anlattı.

'HAYATIN BOYUNCA KİMSEYE SÖYLEMEYECEKSİN'



Bilal C, lise öğrenimi sırasında örgütle tanıştığını, Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandığını, üniversite eğitimi boyunca örgüt içerisinde yer aldığını belirtti. Bilal C, Üniversiteden mezun olduktan sonra girdiği 2010 KPSS'den 88 puan aldığını, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına hazırlandığı söyledi. Bilal C., kendisinden sorumlu örgüt yöneticisinin, İbrahim E, Fikret A. ve Harun S. ile birlikte sınavdan bir gün önce, Balgat'ta bulunan bir bilişim şirketine çağırdığını, şirkette daha önce örgütsel toplantılardan tanıdığı 15 kişinin de olduğunu kaydederek, örgüt yöneticilerinin, kendilerini tek tek odaya alıp, "Burada gördüklerini hayatın boyunca kimseye söylemeyeceksin, bunun için Kuran-ı Kerim'e el basacaksın" dediklerini, Kuran'a el bastıktan sonra gelir idaresi uzman yardımcılığı sınav sorularını verdiklerini ifade etti.

'YAZILI SINAVLARI KAZANDIM'



Bilal C, sınavda soruların birebir çıktığını, 2011'de gelir uzman yardımcısı olarak atandığını, sınavı kazanıp göreve başlayan 20 kişiden 15'inin de soruların dağıtıldığı yerdeki kişiler olduğunu söyledi. Örgüt içerisinde 'Tarık' kod adını kullandığını, uzman yardımcısı olduktan sonra 'Osman' kod adlı kişinin kendisinden sorumlu olduğunu ifade eden Bilal C, daha sonra sorumluluğunun 'Ufuk' kod adlı kişiye devredildiğini, darbe girişimine kadar da bu kişiyle görüşmeye devam ettiklerini dile getirdi. Bilal C, 2013 yılında kendisinden sorumlu mahrem abinin, ÖSYM'ye geçmesi gerektiğini söylemesi üzerine, kurumun uzman yardımcılığı sınavlarına hazırlandığını kaydetti. Bilal C, örgüte ait bir evde 2013 ÖSYM uzman yardımcılığı sınav sorularının kendisine gösterildiğini, yazılı sınavı kazandığını, ancak mülakatta elendiğini de söyledi. Sanık Bilal C, bu beyanlarıyla etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, darbe girişimi sonrasında örgütle bağını kopardığını iddia etti.