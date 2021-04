Troya antik kenti atlı birliklere emanet

Dünyanın en ünlü antik kentlerden biri olan ve 5 bin yıllık tarihe ışık tutan Troya Antik Kenti, atlı jandarma birliğine emanet edildi. Jandarma Genel Komutanlığı, Troya Müzesi'nin başvurusu üzerine bölgede atlı jandarma birliği oluşturdu.Atın Troya döneminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Troyalılar iyi at binicisi ve iyi at yetiştiricisiydiler. Bir de filmlere konu olan tahta Troya atı efsanesi var. Truva şehrine gizlice girmek için yapılan tahtadan at maketi. Mitolojiye göre 10 yıldan fazla süren savaşta yenilmeyen Troya halkı, Akhalıların hazırladığı tahta at hilesiyle kenti kaybetti. Devasa tahta at o günden bu yana Troya'nın simgesi. Bu nedenle atlı birlikler ayrı bir değer" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2019'da resmi açılışı gerçekleştirilen Troya Müzesi, daha önce Time dergisi tarafından "Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer" listesine girmiş "'Attraction Star Awards" yarışmasında ise 'En Başarılı Müze' ödülüne layık görülmüştü. Pandemi sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Troya Müzesi'nin internet ortamında gezilebilmesi için oluşturulan sanal müze kısa sürede 1 milyon ziyaretçiye ulaştı.