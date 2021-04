Bakan Çavuşoğlu ITC Başkanı Hasan Turan'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'la Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin her zaman tüm dünyadaki Türkmenlerin yanında yer aldığını belirten Çavuşoğlu, "Iraklı Türkmen kardeşlerimizin yanındayız, Suriyeli Türkmenlerin ve tüm dünyadaki Türkmenlerin yanındayız. Size başarılar diliyoruz. Yakın zamanda Irak ziyaretimizde de oradaki kardeşlerimizle görüşürüz." ifadesini kullandı.

Irak'ın DEAŞ terör örgütüyle mücadelesinde Irak Türkmenlerinin çok sayıda şehit verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz kardeş ve komşu Irak'ın istikrarına ve huzuruna önem veriyoruz. Bu anlamda da Irak Türkmenlerinin katkısı her zaman olmuştur. Bu sebepten bir taraftan katkı sağlarken, bir taraftan birinci sınıf vatandaş haklarını elde etmek de en doğal talebiniz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Irak'taki etnik veya dini mezhep grupları arasında ayrım yapmadıklarını, zor durumda olan Iraklılara yardım ettiklerini kaydetti.

Türkiye'de DEAŞ teröründen kaçan ve halen dönmeyenler arasında Yezidiler, Keldaniler gibi farklı dini ve etnik gruba ait Iraklı vatandaşlarının olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, geçmişte de Türkiye'nin kimyasal silahlardan kaçan Kürt vatandaşlara da ev sahipliği yaptığını, Iraklı Kürtlere de aynı şekilde yaklaştıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, PKK terör örgütünün başta Irak'taki Kürt vatandaşları olmak üzere Irak'ın huzuru için bir tehdit olduğunu ve bu konuda Irak'la ortak mücadele içinde olma arzularının bulunduğunu dile getirerek, "İnşallah Irak'ı bu terör örgütlerinden temizlemiş oluruz. Bu konuda da her zaman olduğu gibi Iraklı Türkmen kardeşlerimizle de dayanışma önemlidir." dedi.

"BİZ HER ZAMAN TÜRKİYE'DEN MEMNUNUZ"

Turan da en kritik dönemlerde Irak'ın birlik ve bütünlüğünü savunduklarını, dillerine ve tarihlerine sadık bir toplum olduklarını söyledi.

Türkmenlerin Irak'ta olmasının Irak için bir avantaj olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Biz bir barış köprüsü olarak, Türkiye ve bütün Türk cumhuriyetleriyle bu ilişkiyi çok daha iyi bir seviyeye getirebiliriz. Biz her zaman Türkiye'den memnunuz, Türkiye bize her zaman yardımlarını esirgemedi. İster Irak Türkmenlerine ister diğer toplumlara. Hiçbir ayrımcılık yapmadan Şii'sinin, Sünni'sinin, Kürdü'nün, Ezidi'nin, Hristiyan'ın yanında hep Türkiye olmuştur. Allah, bu devleti baki etsin ve her zaman da Irak-Türkiye ilişkilerinin en üst seviyede görmemiz temennimizdir."